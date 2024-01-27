Кто одержит верх? Ортодонты не хотят пускать стоматологов на свое поле деятельности

Сегодня те, кому позволяют средства, могут для выравнивания зубов воспользоваться прозрачными ортодонтическими капами. Новая услуга стала поводом для выяснения отношений: ортодонты жалуются на стоматологов, Департамент здоровья выносит предписания, стоматологи настаивают на том, чтобы им предоставили большую свободу действий. Министерство социальных дел надеется на то, что в отношении ортодонтического лечения будет достигнута договоренность, однако заключать ее никто не спешит, пишет Eesti Päevaleht.