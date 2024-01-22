Учитель: молодые специалисты не идут в школы, а кто приходит - надолго не задерживается

Учитель русского языка и литературы Анжелика отмечает, что низкая зарплата работников образования влияет не только на нынешних педагогов, но и на тех, кто должен прийти им на смену. „Молодые специалисты не идут в школы. А те, кто приходят, надолго не задерживается“. Это, по ее мнению, свидетельствует о неудовлетворительных условиях труда, не отвечающих ожиданиям нового поколения.

Отвечая на вопрос о реакции родителей на забастовку учителей, Анжелика ответила, что мнения разделились „Не все до конца понимают, за что учителя выступают. Ведь это не только вопрос зарплаты. Многие считают, что учителя и так много получают, дескать, есть те, кто получают гораздо меньше. Да и каникулы у учителей длинные, и работают они до двух часов, а потом свободны“, – пересказывает учитель Линнамяэского русского лицея расхожее мнение людей. Однако, по ее словам, мало кто берет в расчет, что подготовка тоже занимает время, делая рабочий день учителя фактически 24-часовым.