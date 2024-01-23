23.01.2024, 07:51
Тест на скорость раскрывает правду: кто сегодня предлагает самый быстрый мобильный интернет в Эстонии
Что не так сTele2?
ФОТО: | imago images/Michael Gstettenbauer
Компания Ookla, которая анализирует реальную скорость интернета по всему миру, завершила обзор результатов измерений за четвертый квартал прошлого года, также были собраны данные по Эстонии. Выяснилось, что средние скорости загрузки, предлагаемые мобильными операторами, разнятся аж в два раза, пишет Forte.
Получается, что безусловным лидером мобильного интернета является компания Telia, средняя скорость скачивания у клиентов которой составила 92,39 Мбит/с (89,65 Мбит/с кварталом ранее). Средняя скорость Elisa составила 84,68 (ранее 78,56). У Tele2 показатель составил всего 49,67 (ранее 47,87), а это означает, что эта компания не вложила в улучшение скорости мобильной связи достаточно средств по сравнению с конкурентами.