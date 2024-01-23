Тест на скорость раскрывает правду: кто сегодня предлагает самый быстрый мобильный интернет в Эстонии

Компания Ookla, которая анализирует реальную скорость интернета по всему миру, завершила обзор результатов измерений за четвертый квартал прошлого года, также были собраны данные по Эстонии. Выяснилось, что средние скорости загрузки, предлагаемые мобильными операторами, разнятся аж в два раза, пишет Forte.