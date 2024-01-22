ВИДЕО | Большая часть преподавателей гимназии Густава Адольфа готовы бастовать бессрочно

„Наши учителя договорились, что забастовка будет бессрочной“, - заявила сегодня утром Катри Мирски, руководитель забастовки гимназии Густава Адольфа. Она добавила, что 40% учителей гимназии выразили готовность бастовать бессрочно, 25% - две недели и 25% - неделю.

В забастовке принимают участие 97% преподавателей вышеупомянутой гимназии.

В пятницу учителя также подготовили плакаты к сегодняшнему митингу.

Подробнее о том, как проходит забастовка педагогов гимназии Густава Адольфа, смотрите в видео (на эстонском языке).

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