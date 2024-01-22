ВИДЕО И ФОТО | Директор гимназии Пельгулинна: „Дети смотрят в школе фильмы, их хватит до самой весны“

По словам директора Пельгулиннской гимназии Тыну Пийбура, двери школы остаются открытыми, но учителя бастуют всем коллективом. Дети, которые приходят в школу, в качестве альтернативного занятия смотрят эстонский фильм, затем их кормят и отправляют домой.

Пийбур сообщил, что город Таллинн компенсирует учителям три дня забастовки, остальное потраченное на забастовку время не компенсируется. Директор подтвердил, что его устраивает даже то, если в этом году повышения зарплат педагогам не будет, а правительство лишь подпишет коллективный договор.

По мнению Пийбура, учителям прежде всего нужна уверенность и гарантия того, что сфера образования будет реформирована. „Нынешняя забастовка должна стать уроком для будущих политиков, которым, прежде, чем обещать что-то, необходимо подумать“, - заявил он.

Пийбур подчеркнул, что в сфере образования необходимы глобальные перемены. По его словам, десять лет - это очень короткий срок с точки зрения планирования работы педагогического состава - учителя стареют, уходят на пенсию, а новые не приходят.

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