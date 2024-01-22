Учителя таллиннской школы отказались от зарплаты на время забастовки?

„Это неправда, - сообщает директор Ныммеской основной школы Арди Паул. - С прошлого вторника ситуация поменялась. Такой вариант тогда обсуждался, но когда учителя получили полную информацию о том, что город предлагает оплатить три дня забастовки, решение изменили. В какой-то момент действительно подобные разговоры велись, но сейчас все происходит так же, как в других школах“.

По доступной директору информации, в Таллинне нет школ, в которых учителя бы отказались от предложенной городом зарплаты. Но есть те, где бастовать планируют дольше оплачиваемых трех дней. В том числе и в его школе есть учителя, которые готовы участвовать в забастовке вплоть до пятницы.

Как и в других школах, в Ныммеской основной школе учителям выплатят зарплаты за три дня, поскольку соблюдены условия, поставленные управой города Таллинна. Для этого школа должна обеспечить занятость учеников начальных классов - с 1-го по 3-й. В Ныммеской основной школе требования удалось соблюсти благодаря тому, что есть учителя, которые не участвуют в забастовке и занимаются с детьми.

По словам директора, каждый день состояние дел может меняться - кто-то бастует, а кто нет. „Это непредсказуемо“, - говорит он. Каждое утро школа обязана отсылать список учителей, которые участвуют в забастовке.



На данный момент в Ныммеской основной школе в забастовке участвует 25 педагогов. В школе присутствуют учителя, которые занимаются с детьми 1-3 классов. В 9-м классе проходят дополнительные уроки математики, поскольку учитель не участвует в забастовке. Всем ученикам предоставляется обед. То, сколько продлится забастовка, директор сказать не может. „Я не в курсе. Каждый день все может измениться. Об этом все предупреждены, что забастовка может закончится довольно быстро“, - уточняет Паул.



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