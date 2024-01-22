Учитель о забастовке: многие подумывают о том, чтобы сменить профессию

Преподаватель английского языка из Таллиннского Линнамяэского русского лицея Татьяна пришла на митинг перед парламентом поддержать забастовку учителей. По ее словам, важно поднять статус учителя, важно, чтобы общество обратило внимание на них.

„Многие думают о том, чтобы сменить профессию. Таких учителей много“, — говорит она. Лично Татьяна не будет менять сферу деятельности, но думает о дополнительном заработке. Она считает, что зарплату нужно поднять в два-три раза, так как учителя работают больше, чем это предписано.

„Наша официальная нагрузка - 20-24 часа в неделю. Это время можно умножить на три, потому что к уроку нужно подготовиться, потом проверить задания, организовать дополнительную деятельность, — продолжает она. — Если бы нынешняя зарплата за час была умножена на три, то это было бы справедливо. Зарплата за час меня устраивает, меня не устраивает, что работаю я в итоге в три раза больше“.

Коллектив лицея еще точно не решил, сколько по времени продлится забастовка. Минимум — три дня, которые по договору оплачиваются. „В забастовке принимают участие почти все учителя. Однако в школе все равно проходят некоторые кружки и занятия по интересам. Маленьких детей без присмотра не оставят. Также организовано питание для всех желающих. При этом родители поддерживают учителей“, — добавила Татьяна.

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