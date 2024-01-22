Украинская теннисистка, обыгравшая на Australian Open россиянку, получила неприятный сюрприз. „Мир продолжает продвигать страну-убийцу“

После матча 21-летняя Костюк получила множество поздравлений, одно из которых, к сожалению, было неприятным для украинки.

Второй крупный турнир Большого шлема, US Open, опубликовал в социальных сетях пост, сообщающий о победе Костюк. Однако рядом с фамилией Тимофеевой был добавлен российский флаг, хотя теннисисты из России выступают под нейтральным флагом.

„Как вы знаете, с началом полномасштабной войны мы вели борьбу за отстранение российских и белорусских спортсменов. Сейчас они выступают в нейтральном статусе. То есть без флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена. Потому что его фактически не существует.

Вот сегодня, после моей победы над спортсменкой из страны-агрессора, на официальном ресурсе одного из самых крупных теннисных турниров мира был опубликован российский флаг.

Сегодня 697-й день полномасштабной войны, а спортивный мир продолжает продвигать страну-убийцу и страну, использующую своих спортсменов как часть убивающей пропаганды.

Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения „русского мира“, - написала Костюк в социальных сетях.

После обращения Костюк и большого количества сообщений от болельщиков с официального аккаунта US Open удалили пост с российским флагом.

За путевку в полуфинал австралийского турнира Костюк сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.