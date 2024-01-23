Экономика
23.01.2024, 11:15

Миллионы пропали? Хищения из самого большого инвестиционного фонда стран Балтии привели к уценке паёв пенсионных фондов

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По словам ведущего партнера фонда Baltcap Пеэтера Сакса, уголовное производство и аудиты должны помочь разобраться в случившемся.
По словам ведущего партнера фонда Baltcap Пеэтера Сакса, уголовное производство и аудиты должны помочь разобраться в случившемся.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Хищения из инфраструктурного фонда BaltCap привели к списанию миллионов евро в местных пенсионных фондах, пишет Delfi Ärileht.

„Совершенно очевидно, что это крайне неприглядная история“, - сказал Delfi Ärileht руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту, по словам которого, ни один инвестор не доволен сложившейся ситуацией. Вопрос в том, как в конечном счете решится эта ситуация.

В ноябре 2023 года фонд прямых инвестиций в странах Балтии BaltCap обнаружил, что из созданного первого инфраструктурного фонда пропали деньги, в результате чего был прекращен договор с партнером фонда Шарунасом Степуконисом.

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