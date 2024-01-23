23.01.2024, 11:15
Миллионы пропали? Хищения из самого большого инвестиционного фонда стран Балтии привели к уценке паёв пенсионных фондов(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хищения из инфраструктурного фонда BaltCap привели к списанию миллионов евро в местных пенсионных фондах, пишет Delfi Ärileht.
„Совершенно очевидно, что это крайне неприглядная история“, - сказал Delfi Ärileht руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту, по словам которого, ни один инвестор не доволен сложившейся ситуацией. Вопрос в том, как в конечном счете решится эта ситуация.