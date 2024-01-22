Альтернатива школе и саду во время забастовки: что предлагают учебные центры и библиотеки?

Рассылка для родителей пришла, например, от таллиннского учебного центра Happy Classes, от школы сноуборда и серфинга. „Дорогие родители, на следующей неделе с 22 по 24 января пройдет забастовка учителей. C 09.30 до 16.00 каждый день. Мы понимаем, что многие дети могут остаться дома без присмотра, так как родителям надо работать. В связи с этим мы составили образовательную и веселую программу и предлагаем вашим детям поучаствовать в наших дополнительных спортивно-креативных лагерях“.