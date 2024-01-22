Новости Эстонии
22.01.2024, 11:50

Альтернатива школе и саду во время забастовки: что предлагают учебные центры и библиотеки?

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Один день присмотра обойдется родителю в 55 евро
ФОТО: Olya Humeniuk | Shutterstock

На время забастовки учителей с 22 по 26 января некоторые детские и учебные центры, а также библиотеки стали предлагать альтернативу школам и детским садам. RusDelfi нашел несколько предложений, кое-что из них — совершенно бесплатно.

Рассылка для родителей пришла, например, от таллиннского учебного центра Happy Classes, от школы сноуборда и серфинга. „Дорогие родители, на следующей неделе с 22 по 24 января пройдет забастовка учителей. C 09.30 до 16.00 каждый день. Мы понимаем, что многие дети могут остаться дома без присмотра, так как родителям надо работать. В связи с этим мы составили образовательную и веселую программу и предлагаем вашим детям поучаствовать в наших дополнительных спортивно-креативных лагерях“.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет, во время этих дней будет проходить спортивная часть — скалолазание и две тренировки по сноуборду, творческие занятия, уроки инженерии. Стоимость программы на 3 дня – 199 евро (плюс 20 евро – аренда оборудования и

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RusDelfi
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