ВЫКУП ДОЛГОВ | Долг Вяйно Пентуса не заинтересовал охотников за долгами. Банкротный управляющий: с него нечего взять

Несколько лет назад судебное разбирательство в отношении транспортной фирмы Autorollo завершилось тем, что собственник фирмы Вяйно Пентус, отец известного политика, ныне члена Европейской счетной палаты, был признан виновным, его долг выставили на аукцион. Долг до сих пор не продан, правда, сумма значительно уменьшилась, пишет Delfi Ärileht.