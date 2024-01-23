23.01.2024, 09:55
ВЫКУП ДОЛГОВ | Долг Вяйно Пентуса не заинтересовал охотников за долгами. Банкротный управляющий: с него нечего взять(2)
Размер долга значительно уменьшился
ФОТО: | Õhtuleht
Несколько лет назад судебное разбирательство в отношении транспортной фирмы Autorollo завершилось тем, что собственник фирмы Вяйно Пентус, отец известного политика, ныне члена Европейской счетной палаты, был признан виновным, его долг выставили на аукцион. Долг до сих пор не продан, правда, сумма значительно уменьшилась, пишет Delfi Ärileht.
Судебный исполнитель по-прежнему пытается избавиться от долга в размере 290 000 евро, принадлежащего отцу бывшего министра финансов. После завершения судебного процесса Вяйно Пентус остался должен акционерному обществу Autorollo свыше 310 000 евро, судебный исполнитель пытается продать большую часть долга.