Индекс цен производителей промышленной продукции продолжил снижение

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, более всего на индекс по сравнению с декабрем 2022 года повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, деревообработке, в производстве изделий из древесины и бумаги, а также продуктов питания. „Противоположное влияние оказал рост цен в производстве электронного и электрооборудования“, — уточнила Шокман.

По сравнению с ноябрем 2023 года на индекс прежде всего повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, топливных масел и изделий из древесины. На индекс повлиял также рост цен в производстве электронного оборудования.

Индекс цен на экспортную продукцию в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 0,4%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов, а также транспортных средств и прицепов. При этом наиболее выросли цены в горнодобывающей промышленности, цены электронного оборудования, а также резиновых и пластмассовых изделий. По сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 3,7%.

Индекс цен на импортную продукцию в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 1,0%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены нефтепродуктов. При этом наиболее выросли цены обуви и изделий из кожи, бумаги и изделий из бумаги, а также из текстиля. По сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 3,3%.

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