Студенты: вопрос зарплаты учителей не может решаться за счет недофинансированного высшего образования

Как отмечается в обращении, в договоре, заключенном зонтичными организациями в сфере образования, основное внимание обращено на слово „образование“, то есть на систему образования в целом. И заявление о том, что деньги, необходимые для сферы образования, следует искать в этой же сфере представляет собой прямую угрозу будущему Эстонии. Пришло наконец время, когда политики своими решениями могут продемонстрировать, что слова не расходятся с делом: и если образование является приоритетом, следовательно, для этой сферы необходимо найти дополнительные средства, а не покрывать одну недофинансированную область за счет другой недофинансированной области.

Как отмечает Катарийна Ярве, учителя являются фундаментом будущего Эстонии, без них мы не только останемся без знаний, но и не будем иметь будущих руководителей, врачей, ученых. Без учителей не было бы политиков, которые сегодня принимают решения.

Союз студенческих объединений Эстонии обращает внимание правительства на то, что с работниками сферы образования необходимо достичь договоренности, которая гарантирует стабильное финансирование, но не за счет других недофинансированных областей сферы образования. Мы понимаем, отмечается в обращении, что для каждой строки расходов нужны доходы, это относится и к высшему образованию. Поэтому крайне важно, чтобы запланированное повышение финансирования касалось в том числе и высшего образования. Зарплата работников сферы высшего образования тоже должна идти в ногу с изменениями, касающимися средней зарплаты по стране.

Под обращением Союза студенческих объединений Эстонии подписались также студенческое представительство Тартуского университета, студенческое представительство Таллиннского технического университета и студенческое представительство Высшей художественной школы Pallas.

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