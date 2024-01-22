ОНЛАЙН-БЛОГ | Забастовка учителей: у Рийгикогу проходит массовый митинг

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Начинается бессрочная забастовка работников образования в общеобразовательных школах Эстонии, в которой принимают участие только учителя. Другие работники общеобразовательных школ, которые не связаны с преподаванием, смогут начать поддерживающую забастовку в понедельник, которая продлится до трех дней.

В 10.00 перед зданием Рийгикогу начнется демонстрация учителей.

В 13.00 члены правительства соберутся в рамках Совета коалиции, чтобы обсудить, что правительство может сделать для разрешения спора с учителями.

В 14.00 представители Союза работников образования (EHL), министр образования Кристина Каллас и представители местных властей встретятся, чтобы обсудить возможность заключения коллективного договора. Целью коллективного договора является повышение средней расчетной зарплаты учителей до 120% от средней зарплаты по Эстонии к 2027 году и создание лучших условий труда для учителей.