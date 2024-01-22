Что делать мне, если я не могу взять ребенка в офис? Как родители организуют свой день на время забастовки

„В офисе будет новый молодой сотрудник десяти лет“

Из-за забастовки в школу не будет ходить десятилетняя Сандра, дочка жительницы Таллинна Ольги. Женщина приняла решение не отставлять ребенка дома одного, а взять на работу, в офис. „Работать из дома у меня возможности нет, — рассказывает Ольга. — В течение дня много совещаний, которые требуют моего личного присутствия. А дочка уже достаточно взрослая, чтобы быть со мной в офисе, но еще маленькая, чтобы с восьми до трёх находиться дома одной“. Мама четвероклассницы делится: ребенок точно не будет делать уроки, а все время просидит в телефоне, забыв не только поесть, но даже умыться. „Поэтому я стараюсь всегда контролировать распорядок дня ребенка, чтобы следить за тем, чтобы и задания были выполнены, и чтобы не голодала“.