Что делать мне, если я не могу взять ребенка в офис? Как родители организуют свой день на время забастовки

В понедельник, 22 января, начинается общегосударственная бессрочная забастовка общеобразовательных школ. Участие в ней примет большая часть муниципальных школ Таллинна. В среду, 24 января, к забастовке солидарности приступят также работники учреждений начального, прикладного образования и школ по интересам. В эти дни дети будут в офисах и на рабочих местах своих родителей, а в семьях, где это невозможно, к присмотру присоединятся бабушки и няни. Как будут справляться папы и мамы, чьи дети не пойдут в школы и сады — в материале RusDelfi.
„В офисе будет новый молодой сотрудник десяти лет“
Из-за забастовки в школу не будет ходить десятилетняя Сандра, дочка жительницы Таллинна Ольги. Женщина приняла решение не отставлять ребенка дома одного, а взять на работу, в офис. „Работать из дома у меня возможности нет, — рассказывает Ольга. — В течение дня много совещаний, которые требуют моего личного присутствия. А дочка уже достаточно взрослая, чтобы быть со мной в офисе, но еще маленькая, чтобы с восьми до трёх находиться дома одной“. Мама четвероклассницы делится: ребенок точно не будет делать уроки, а все время просидит в телефоне, забыв не только поесть, но даже умыться. „Поэтому я стараюсь всегда контролировать распорядок дня ребенка, чтобы следить за тем, чтобы и задания были выполнены, и чтобы не голодала“.
В школе сообщили, что ученики четвертого класса будут находиться на дистанционном обучении, но это не значит, что уроки будут организованы онлайн. Многое будет просто задаваться для самостоятельного выполнения. Для того, чтобы день в офисе прошел без происшествий, Ольга подготовила альбом с новыми карандашами и фломастерами, а вдобавок несколько наборов для творчества. Также женщина предупредила сотрудников офиса, чтобы они были готовы к тому, что в офисе будет новый молодой сотрудник.