„Причина очень проста“. Яна Тоом рассказала, почему она на самом деле часто ездит в Россию

„Обо мне всякое говорят, - ответила евродепутат Яна Тоом на вопрос о том, действительно ли она прокремлевски настроена. - Также слышала, что приехала сюда неизвестно откуда. Один журналист из Postimees пару месяцев назад поинтересовался: знаете ли вы, что Антс Лаанеотс — ваш родственник. Для них было большим сюрпризом, что я сюда не иммигрировала. Кстати, у меня и в советском паспорте было указано, что по национальности я эстонка — тогда, когда все вокруг были русскими, я была эстонкой“.

На вопрос, зачем политик постоянно ездит в Россию и для чего ей эта „связь с врагом“, Тоом ответила, что не хочет себя ни с кем связывать. „Когда я езжу в Россию, то у меня на это есть очень простая личная причина: у меня в России живет сестра, она там живет уже 40 лет. У нее там семья, я езжу, чтобы повидаться с сестрой. И у очень многих эстонских русскоязычных людей есть там родственники. Анна Леванди недавно ездила, у нее там родители“.



Политик высказалась, что ее имя приносит клики и ничего другого „здесь нет“. Она также поделилась возмущением по поводу статьи, где где спрашивалось, можно ли лишить Тоом эстонского гражданства, и вице-канцлер Министерства внутренних дел Кюйт ответил, что можно.

„Но, не вдаваясь в содержание статьи, - уточнила она, - на самом деле лишить гражданства можно только в том случае, когда ты осужден в суде как как враг государства. Я таковым не являюсь“.

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