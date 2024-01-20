ПРОГНОЗ | Новая неделя начнется мокрым снегом, сильным ветром и ледяным дождем
В понедельник днем температура поднимется до +2 градусов Цельсия, но солнца ждать не стоит. Пасмурную погоду синоптики обещают всю первую половину следующей недели.
Воскресенье, 21.01
Днем: облачно с прояснениями. Местами cнег и метель. На островах мокрый снег и дождь, гололед. Южный и юго-западный ветер 4-10, порывы до 13, на островах и побережье 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха к вечеру повысится до -1...-7, на островах и западном побережье 0...+2°C.
Понедельник, 22.01
Ночь: облачно с прояснениями. Время от времени снег и метель. В Южной Эстонии, на островах и западном побережье мокрый снег и дождь, гололед. Ветер южный 5-10, порывы до 16, на островах и побережье 12-16, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -2...-7, на островах и западном побережье 0...+2°C.
День: пасмурно. Снег и метель, постепенно начиная с запада осадки постепенно превращаются в мокрый снег и дождь. Гололед. Возможен ледяной дождь. Южный и юго-западный ветер, утром в восточной Эстонии ветер юго-восточный 7-13, порывы до 20, на островах и побережье 14-20, порывы до 26 м/с. Температура воздуха -2...+3°C.
Вторник, 23.01
Ночь: Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ближе к полуночи в восточной части Эстонии снег и метель. После полуночи, начиная с западных районов страны, осадки прекратятся и облачность уменьшится. Южный и юго-западный ветер 7-13, порывы до 18, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с. Ближе к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -1...+3°C. Oпасность гололёда.
Днем: Облачно с прояснениями. Дожди в разных частях страны. Начиная с островов, во второй половине дня, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 10-15, порывы до 22 м/с, постепенно во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +1...+4°C.
Среда, 24.01
Ночь: Облачно. С наступлением ночи по всему материку пройдут дожди. Ближе к утру на островах пройдет снег и дождь. Юго-западный и западный ветер 7-13, на островах и побережье порывы до 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2...+2°C
Днем: Облачность усилится. Зона осадков в виде мокрого снега и дождя будет распростаняться с островов через материк на северо-восток, в некоторых местах осадки перейдут в снег. Юго-западный и южный ветер утром 5-10, на побережье порывы до 15, во второй половине дня изменит направление на юго-восточное и восточное. Температура воздуха -1...+3°C