ПРОГНОЗ | Новая неделя начнется мокрым снегом, сильным ветром и ледяным дождем

Воскресенье, 21.01

Днем: облачно с прояснениями. Местами cнег и метель. На островах мокрый снег и дождь, гололед. Южный и юго-западный ветер 4-10, порывы до 13, на островах и побережье 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха к вечеру повысится до -1...-7, на островах и западном побережье 0...+2°C.

Понедельник, 22.01

Ночь : облачно с прояснениями. Время от времени снег и метель. В Южной Эстонии, на островах и западном побережье мокрый снег и дождь, гололед. Ветер южный 5-10, порывы до 16, на островах и побережье 12-16, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -2...-7, на островах и западном побережье 0...+2°C.

День: пасмурно. Снег и метель, постепенно начиная с запада осадки постепенно превращаются в мокрый снег и дождь. Гололед. Возможен ледяной дождь. Южный и юго-западный ветер, утром в восточной Эстонии ветер юго-восточный 7-13, порывы до 20, на островах и побережье 14-20, порывы до 26 м/с. Температура воздуха -2...+3°C.

Вторник, 23.01

Ночь : Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, ближе к полуночи в восточной части Эстонии снег и метель. После полуночи, начиная с западных районов страны, осадки прекратятся и облачность уменьшится. Южный и юго-западный ветер 7-13, порывы до 18, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с. Ближе к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -1...+3°C. Oпасность гололёда.

Днем : Облачно с прояснениями. Дожди в разных частях страны. Начиная с островов, во второй половине дня, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 10-15, порывы до 22 м/с, постепенно во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +1...+4°C.

Среда, 24.01

Ночь : Облачно. С наступлением ночи по всему материку пройдут дожди. Ближе к утру на островах пройдет снег и дождь. Юго-западный и западный ветер 7-13, на островах и побережье порывы до 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2...+2°C