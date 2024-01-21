Прокурор просит окружной суд полностью отменить приговор по делу Porto Franco. Михаил Корб настаивает на компенсации

В октябре Харьюский уездный суд, как писал еженедельник Eesti Ekspress, в пух и прах разбил стремление государственной прокуратуры сурово наказать подсудимых.

Разразившийся в 2021 году скандал с фирмой Porto Franco, при назначении которой платы за сервитут Таллиннская городская управа не придерживалась обычной практики, привел к распаду правительства Юри Ратаса. 17 октября Харьюский уездный суд постановил, что Центристская партия не торговала влиянием.

Судья Айме Ивансон оправдала всех троих подсудимых по делу Porto Franco. Они не виновны в торговле влиянием.

Однако, как пишет ERR, уездный суд не удовлетворил ходатайство Корба о возмещении ущерба, причиненного ему государством, и теперь его защитники подали в окружной суд апелляцию с просьбой пересмотреть приговор уездного суда в этой части.

Они требуют компенсировать Корбу ущерб, предусмотренный по закону при оправдательном приговоре, если из-за обвинения человек лишился занимаемой должности, а также ущерб, предусмотренный в связи с нарушением процессуального права, взыскать в пользу Корба 260 000 евро и назначить на усмотрению суда возмещение нематериального вреда в той части, в которой его невозможно компенсировать признанием ошибки и опровержением фактических утверждений.

Кроме того, защитники просят обязать государство возместить нарушение прав Михаила Корба в связи с виновными действиями обвинения в конкретной формулировке, в конкретном месте и конкретным способом.

Государственный прокурор Таави Перн, со своей стороны, просит окружной суд полностью отменить решение уездного суда, вынести всем троим обвиняемым обвинительный приговор согласно обвинению, представленному прокуратурой, и взыскать с них процессуальные расходы.

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