Кая Каллас о своей психической стойкости: по совету однопартийца я обращалась к специалисту(7)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в большом интервью журналистам газеты Eesti Päevaleht рассказала и о том, как она переносит напряжение, связанное с бременем ответственности, которое ложится на руководителя правительства.
В дебатах между вами и Мартином Хельме [руководителем EKRE] перед выборами в Рийгикогу мы кратко затронули тему психического здоровья. Как выстояло ваше психическое здоровье во время этого скандала? Что было самым тяжелым моментом, когда вы почувствовали, что все рушится и вы больше не можете этого выносить?
Может быть, это опять-таки человеческая природа: ты забываешь плохое и помнишь хорошее. На работе было много таких моментов, когда очень и очень тяжело. На этой работе ты часто один. Тебе приходится предпринимать шаги или принимать решения, которые не пользуются популярностью, ты должна их защищать, ты получаешь много критики, и трудные моменты — это когда критика или нападки исходят и от твоих сторонников. Конструктивная критика, безусловно, является движущей силой, но есть и вещи, которые ранят. Я научилась не зацикливаться на этом. Как сказал один коллега времен моей адвокатской практики: „Кая, сердце слишком важный орган, чтобы накапливать там всякую ерунду. Не принимай это близко к сердцу“.
Высказывания какого коллеги вас больше всего задели? Кто всадил нож в спину?
Нет, как я уже сказала, я не зацикливаюсь на этом. Но бывают моменты, когда приходится очень и очень тяжело, и тогда наступает последняя так называемая капля. Но если ты преодолеешь этот трудный момент, ты снова станешь сильнее. Каждая буря делает сильнее.
У вас низкий рейтинг. Две трети людей считают, что вам следует уйти в отставку. Ситуация изменилась по сравнению с предыдущим временем, когда вы были любимым премьер-министром, по крайней мере, после начала российского вторжения в Украину. Каково это, когда люди тебя больше не любят?
Моя поддержка всегда была на уровне 20% или ниже, а в промежутках она была действительно больше. Если тот же вопрос задать от обратного, то треть людей хотят, чтобы я продолжала оставаться премьер-министром. Это обычная поддержка премьер-министра. Но о рейтингах я бы сказал, что политика – это не упрощенно говоря, игра с резиновыми утками в теплой ванне, это плавание по бурному морю. Бывают большие волны, встречный ветер, идет дождь. Если при первом же встречном ветре вы сразу же отправитесь искать укромное место, вы не достигнете своей цели. И как только мы поняли, какие шаги мы собираемся предпринять, я дала всем понять, что мы будем принимать решения коллективно. Я сказала, что это трудные решения, наш рейтинг пострадает, у нас нет союзников ни в СМИ, ни в обществе. Я спросила, готовы ли мы к этому? В тот момент были готовы. Но когда все это происходит в реальности, это тяжело. Особенно тяжело приходится людям, которые только что пришли в политику.
В какой мере обвал рейтинга вы объяснили собственными ошибками и недостатками?
Это хороший вопрос. Когда я стала председателем партии, тоже были моменты в начале - если открыть портал Delfi - где были большие передовицы в стиле : реформисты, да у вас проблемы и т. д. Все, что я делала, было плохо, плохо и еще раз плохо. Если бы я была осторожна в дебатах, была бы „говорящей головой“, из этого бы не получилось горячих тем. Когда я перебивала, то говорили, что я ужасно груба, ужасно раздражаю. И рейтинг был низким.
Кристина Шмигун-Вяхи, которая в тот момент присоединилась к нашей партии, обладает боевым духом. Она дала мне совет и предложила поговорить с психологом, который помог ей одержать ее победы. Я последовала совету. Он [психолог] сказал: вы слишком много на себя берете. У вас есть команда, не все замыкается на вас, если дела в партии идут плохо. У вас есть конкуренты. Идите домой, составьте список дел, которые от вас зависят, и возвращайтесь.
И тогда я начала составлять этот список. В стиле: если я все делаю сама, но, например, команда ленится, я дохожу до того, что в результате недостаточно вдохновляю, недостаточно мотивирую. Так что это моя вина. Если конкуренты что-то делают, я не могу на это повлиять, но если конкуренты делают лучше, то мы делаем хуже, и это все равно моя вина. Короче говоря, я составила этот список, вернулась и сказала, что это совсем не помогло, потому что это все моя вина. Психолог сказал: ладно, понятно, но теперь возвращайся, потому что все не может на 100% зависеть от тебя. Добавь туда проценты [сколько зависит от тебя], чтобы снять с себя бремя.
Полностью интервью (на русском языке) читайте здесь.