Кая Каллас о своей психической стойкости: по совету однопартийца я обращалась к специалисту

В дебатах между вами и Мартином Хельме [руководителем EKRE] перед выборами в Рийгикогу мы кратко затронули тему психического здоровья. Как выстояло ваше психическое здоровье во время этого скандала? Что было самым тяжелым моментом, когда вы почувствовали, что все рушится и вы больше не можете этого выносить?

Может быть, это опять-таки человеческая природа: ты забываешь плохое и помнишь хорошее. На работе было много таких моментов, когда очень и очень тяжело. На этой работе ты часто один. Тебе приходится предпринимать шаги или принимать решения, которые не пользуются популярностью, ты должна их защищать, ты получаешь много критики, и трудные моменты — это когда критика или нападки исходят и от твоих сторонников. Конструктивная критика, безусловно, является движущей силой, но есть и вещи, которые ранят. Я научилась не зацикливаться на этом. Как сказал один коллега времен моей адвокатской практики: „Кая, сердце слишком важный орган, чтобы накапливать там всякую ерунду. Не принимай это близко к сердцу“.

Высказывания какого коллеги вас больше всего задели? Кто всадил нож в спину?

Нет, как я уже сказала, я не зацикливаюсь на этом. Но бывают моменты, когда приходится очень и очень тяжело, и тогда наступает последняя так называемая капля. Но если ты преодолеешь этот трудный момент, ты снова станешь сильнее. Каждая буря делает сильнее.

У вас низкий рейтинг. Две трети людей считают, что вам следует уйти в отставку. Ситуация изменилась по сравнению с предыдущим временем, когда вы были любимым премьер-министром, по крайней мере, после начала российского вторжения в Украину. Каково это, когда люди тебя больше не любят?