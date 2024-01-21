С понедельника проезд на уездных автобусах станет платным

Стоимость разового билета на проезд в уездном автобусе составит 2 евро, а если билет будет приобретаться путем валидирования единой проездной карточки, то его стоимость составит 1,50 евро. Цена месячного проездного составит 25 евро.

Покупать билеты и переводить деньги на единую проездную карточку можно на сайте pilet.ee, а билеты можно купить у водителей автобусов и других посредников.

Право бесплатного проезда (при наличии персонифицированной проездной карточки) сохранится у пассажиров в возрасте до 19 и старше 63 лет, людей с ограниченными возможностями и ограниченной трудоспособностью (при себе необходимо также иметь документ, подтверждающий право на бесплатный проезд).

В Выруском и Пылваском уездах, в отличие от других уездов, введение платного проезда в уездных автобусах отложили до 1 апреля, потому что с этой даты на линию выйдут новые автобусы.