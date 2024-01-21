ВИДЕО | В горах Афганистана потерпел крушение летевший в Россию самолёт
Потерпевший крушение в горах Афганистана самолёт совершал чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщили в Telegram-канале Mash со ссылкой на Росавиацию.
Предварительно, на борту лайнера Falcon 10 находились два пассажира и четыре члена экипажа. Самолёт перестал выходить на связь вечером в субботу, когда находился в воздушном пространстве Афганистана, около границы с Таджикистаном.
Разбившийся Falkon принадлежит компании „Атлетик групп“ и частному лицу. Сейчас его ищут.
На борту пропавшего с радаров в Афганистане самолёта находились двое россиян, сообщают оперативные службы. Предварительно, они погибли.
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