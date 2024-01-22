Где моя премия? Кому положены премиальные и куда жаловаться, если вам их не выплатили

На актуальные вопросы читателей газеты о премиях и их размерах ответила представитель Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм.

1. В каких случаях по закону могут выплатить премию?

И должны ли ее выплачивать вообще?

Выплата премий – это право работодателя, но не его обязанность. И закон это не регулирует.

2. Как высчитывается размер премии?

Работодатель может сам решать, какого размера премию он хочет выплатить своим подчиненным. Разумно также эти возможности указать в правилах рабочего распорядка.

3. Устанавливает ли закон предел размера премии? И может ли она быть больше, чем зарплата?

Нет, в законе об этом не говорится. И предельной ставки премии по закону нет.

4. Должен ли работодатель как-то обосновать выплату премии?

Закон это не регулирует, но было бы разумно объяснить работникам, за что они получили премию. Или какими именно результатами работодатель остался доволен.

5. Удерживают ли с премии подоходный налог?

Согласно Закону о подоходном налоге § 12 ч. 1 п. 7 и § 19 ч. 2, полученную физическим лицом премию облагают подоходным налогом. Если вознаграждение за результаты работы выплачивают за активную деятельность человека, то есть за выполнение работы (в том числе – по договору подряда), то помимо подоходного налога ее также облагают социальным налогом и удерживают с нее взносы по страхованию от безработицы и во II пенсионную ступень.

6. Может ли работодатель выплатить премии всем сотрудникам, но в разном размере? Или некоторым – и в разном размере?

Да, может. Работодателю будет разумно при этом обосновать свое решение.

7. Если премию выплатили всем, кроме одного работника, что он может предпринять?

Если работник считает, что работодатель несправедливо с ним обошелся, то он может обратиться к нему за разъяснениями и потребовать равного обращения. Если же договоренности достичь не удается, то он может обратиться с заявлением в Комиссию по трудовым спорам.

8. Если работодатель выплатил премии только себе и помощнику, какие права есть у работников?