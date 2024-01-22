Где моя премия? Кому положены премиальные и куда жаловаться, если вам их не выплатили
Декабрь для многих чиновников – радостный месяц, потому что нередко им к Рождеству или перед Новым годом сообщают, что выплатят премию или 13‑ю зарплату. А что же делать работникам частного сектора, которые тоже хотят в декабре получить вознаграждение? Кому и в каком размере должны выплачивать премию (и должны ли вообще?) и что делать, если вам ее не выплатили, разбиралась „МК-Эстония“.
На актуальные вопросы читателей газеты о премиях и их размерах ответила представитель Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм.
1. В каких случаях по закону могут выплатить премию?
И должны ли ее выплачивать вообще?
Выплата премий – это право работодателя, но не его обязанность. И закон это не регулирует.
2. Как высчитывается размер премии?
Работодатель может сам решать, какого размера премию он хочет выплатить своим подчиненным. Разумно также эти возможности указать в правилах рабочего распорядка.
3. Устанавливает ли закон предел размера премии? И может ли она быть больше, чем зарплата?
Нет, в законе об этом не говорится. И предельной ставки премии по закону нет.
4. Должен ли работодатель как-то обосновать выплату премии?
Закон это не регулирует, но было бы разумно объяснить работникам, за что они получили премию. Или какими именно результатами работодатель остался доволен.
5. Удерживают ли с премии подоходный налог?
Согласно Закону о подоходном налоге § 12 ч. 1 п. 7 и § 19 ч. 2, полученную физическим лицом премию облагают подоходным налогом. Если вознаграждение за результаты работы выплачивают за активную деятельность человека, то есть за выполнение работы (в том числе – по договору подряда), то помимо подоходного налога ее также облагают социальным налогом и удерживают с нее взносы по страхованию от безработицы и во II пенсионную ступень.
6. Может ли работодатель выплатить премии всем сотрудникам, но в разном размере? Или некоторым – и в разном размере?
Да, может. Работодателю будет разумно при этом обосновать свое решение.
7. Если премию выплатили всем, кроме одного работника, что он может предпринять?
Если работник считает, что работодатель несправедливо с ним обошелся, то он может обратиться к нему за разъяснениями и потребовать равного обращения. Если же договоренности достичь не удается, то он может обратиться с заявлением в Комиссию по трудовым спорам.
8. Если работодатель выплатил премии только себе и помощнику, какие права есть у работников?
Если работники считают, что в фирме дискриминация и с работниками обошлись несправедливо, то они могут обратиться к начальнику за разъяснениями и потребовать равного обращения. Если же договоренности достичь не удается, то работники могут обратиться с заявлением в Комиссию по трудовым спорам.
9. Если работник считает, что работодатель несправедливо с ним обошелся, то он может обратиться к нему за разъяснениями и потребовать равного обращения. Если же договоренности достичь не удается, то он может обратиться с заявлением в Комиссию по трудовым спорам.
10. Если работник обжаловал то обстоятельство, что ему не выплатили премию или выплатили в меньшем размере, чем другим, может ли работодатель доплатить ему?
Выплата премии – право работодателя, а не его обязанность. Закон это не регулирует. И нужно исходить из обстоятельств конкретной ситуации.
Почти миллион евро на премии
В конце года многие столичные чиновники получили приличные премии, общая сумма которых составит около 900 000 евро. При этом размер некоторых премий отсутствует в публичном доступе, поскольку распоряжения об их выплате снабдили пометкой „для служебного пользования“, пишет ERR.
• Размер премий муниципальным чиновникам варьируется от нескольких сотен до почти 5000 евро.
• Из работников городской канцелярии премии по результатам работы выписаны для 82 человек. Самые крупные выплаты – у внутреннего контролера (4850 евро), начальника отдела требований Таллиннской юридической службы (4200 евро) и начальника отдела законотворчества той же службы (4400 евро). Глава отдела надзора в службе внутреннего контролера получит 4000 евро.
• Многим муниципальным юристам выплатят премию в размере от 2000 до 3000 евро. Премированы также многие специалисты и менеджеры по работе с документами.
• Советникам мэра Таллинна Михаила Кылварта выплатят в общей сложности более 10 000 евро. Самую большую премию среди них – 3530 евро – получит руководитель бюро мэра Таллинна.
• Советники вице-мэров получат от 1800 до 3000 евро.
• На премирование работников Муниципальной полиции выделено в общей сложности 238 500 евро. Например, юристы получат по 2600 евро, а многие специалисты и инспекторы – от 1000 до 2000 евро.
• Общий размер премий руководителям городских учреждений составит 57 620 евро. Из них руководитель Русского культурного центра Эдуард Томан получит 2950 евро, руководитель спортивного центра „Тондираба“ Елена Глебова – 2740 евро, руководитель городского архива Кюлло Арьякас – 4180 евро, руководитель Таллиннских рынков Керсти Оттесон – 3220 евро.
• Работникам Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выплатят в общей сложности более 276 000 евро, работники Ботанического сада получат от 200 до 1000 евро, а работники зоопарка – от пары сотен до 2600 евро.
• Парк Кадриорг выплатит своим работникам 13‑ю зарплату: на бонусы потратят около 160 000 евро.
• В Пиритаской районной управе на премии выделено 43 392 евро, в Нымме – более 60 000 евро, в Хааберсти – 35 119 евро, в Ласнамяэ – 11 935 евро, в Мустамяэ – 4520 евро, в Пыхья-Таллинне – 9300 евро, в Кесклинне – около 6500 евро.
• Столичные специалисты по охране детства получат по 130 евро, а специалисты социальной службы – от 80 до 130 евро.