Ручные драконы. Какие животные наиболее близки к символу наступившего года?

Что касается драконов в зоологии, то, по словам Туровского, есть очень много животных, в названии которых использовано это слово, это понятие.

„Не надо представлять себе дракона в установках периферического христианского мифа, что дракон – это змей-горыныч, мерзавец. Это полная чепуха. Дальневосточный дракон изначально – это миксоморфный образ, то есть образ смешанных форм. И совершенно нет необходимости искать происхождение дракона среди крокодилов или динозавров. Дракон – это единство противоположностей. У него признаки как водных, так и воздушных животных. Как хищных, так и мирных; а также рыб, змей, грызунов, копытных. У народов, которые понятия не имели ни о каких крокодилах, драконы были“, – подчеркивает зоолог.

А идея животных-покровителей уходит корнями в миф о короле, у которого было 12 дочерей. Когда король обожествился и стал подниматься в небо, злые соседи отстрелили ему голову. Она не должна была коснуться земли, иначе наступит конец света. И тогда папину голову поймали его 12 дочерей, каждая из которых должна была беречь ее по году. У каждой дочери было любимое животное, у одной из них – дракон. В итоге эти животные-покровители годов регулируют равновесие великих энергетических потоков – ян и инь.

Он рассказывает, что в Китае представление о двенадцатилетнем цикле сформировалось примерно в эпоху Тань, то есть в VII–X веках н. э., хотя представления о драконах были гораздо раньше.

„Китайцы, скорее всего, получили представление о двенадцатилетнем цикле от сюнну. Так называлась одна из очень больших группировок гуннов. Так вот сюнну практически правили большей частью современного Китая с III века до н. э. по III век н. э. Разумеется, они были в контакте с тибетцами, а те – с областью Сиама. Скорее всего, этот двенадцатилетний цикл сиамского, или тайского, происхождения. Его получили корейцы, от них – японцы, а от гуннов – китайцы“, – объясняет Туровский.

„Например, в Юго-Восточной Азии есть несколько видов ящериц, которые так и называются – draco. Самая известная из этих ящериц – это draco volance, летучий дракон. У них ребра вырастают по бокам тела. Отростки ребер подвижны, и на них натянута кожа. Когда ящерке надо спасаться или прыгнуть с одного дерева на другое, то вместо того, чтобы бежать по земле, где полно готовых ее съесть хищников, она просто планирует благодаря своим „крылышкам“. Причем очень удачно“, – рассказывает зоолог.

Есть, отмечает Алексей Туровский, среди реальных „драконов“ и рыбы. Например – небольшие рыбки, преимущественно из залива Петра Великого, которые внешне очень похожи на драконов – 20–25 см, с рогами и „крыльями“, закованы в броню.

„А также морские коньки, особенно тихоокеанские, сильно похожи на драконов. Они вырастают до 30 см в длину и настолько драконообразны, что из этих несчастных морских коньков делают то, что называется у китайцев лекарствами. То есть их используют в китайской медицине, – поясняет зоолог. – Никаких особенных лекарственных свойств в них нет, но эффект плацебо – уникальная штука“.

Ближе к нашему представлению о драконах – вараны. Туровский рассказывает, что вараны с архипелага Комодо в среднем вырастают по три метра длиной.

Это очень умные и способные животные, которые питаются буйволами, оленями… Они ядовиты, как и большинство варанов, и для жизни дома в качестве любимца явно не подходят.

Приручить дракона

В наших зоомагазинах все же есть представители фауны, которые внешне чем-то наминают драконов. Например, игуаны.