Ручные драконы. Какие животные наиболее близки к символу наступившего года?
„МК-Эстония“ традиционно рассказывает про животное-символ нового года. Но на сей раз это не реальный представитель фауны, а мифическое существо. Кстати – единственное из всех 12 символов‑покровителей. Зоолог Алексей Туровский рассказал, какие существующие виды животных наиболее близки к драконам и кого даже можно держать дома.
„Каждому году двенадцатилетнего цикла, – напоминает Алексей Туровский, – покровительствуют духи определенных видов животных. И эта система гораздо древнее, чем так называемый китайский календарь“.
Все дело в мифе
„Китайцы, скорее всего, получили представление о двенадцатилетнем цикле от сюнну. Так называлась одна из очень больших группировок гуннов. Так вот сюнну практически правили большей частью современного Китая с III века до н. э. по III век н. э. Разумеется, они были в контакте с тибетцами, а те – с областью Сиама. Скорее всего, этот двенадцатилетний цикл сиамского, или тайского, происхождения. Его получили корейцы, от них – японцы, а от гуннов – китайцы“, – объясняет Туровский.
Он рассказывает, что в Китае представление о двенадцатилетнем цикле сформировалось примерно в эпоху Тань, то есть в VII–X веках н. э., хотя представления о драконах были гораздо раньше.
А идея животных-покровителей уходит корнями в миф о короле, у которого было 12 дочерей. Когда король обожествился и стал подниматься в небо, злые соседи отстрелили ему голову. Она не должна была коснуться земли, иначе наступит конец света. И тогда папину голову поймали его 12 дочерей, каждая из которых должна была беречь ее по году. У каждой дочери было любимое животное, у одной из них – дракон. В итоге эти животные-покровители годов регулируют равновесие великих энергетических потоков – ян и инь.
„Не надо представлять себе дракона в установках периферического христианского мифа, что дракон – это змей-горыныч, мерзавец. Это полная чепуха. Дальневосточный дракон изначально – это миксоморфный образ, то есть образ смешанных форм. И совершенно нет необходимости искать происхождение дракона среди крокодилов или динозавров. Дракон – это единство противоположностей. У него признаки как водных, так и воздушных животных. Как хищных, так и мирных; а также рыб, змей, грызунов, копытных. У народов, которые понятия не имели ни о каких крокодилах, драконы были“, – подчеркивает зоолог.
Драконы в природе
Что касается драконов в зоологии, то, по словам Туровского, есть очень много животных, в названии которых использовано это слово, это понятие.
„Например, в Юго-Восточной Азии есть несколько видов ящериц, которые так и называются – draco. Самая известная из этих ящериц – это draco volance, летучий дракон. У них ребра вырастают по бокам тела. Отростки ребер подвижны, и на них натянута кожа. Когда ящерке надо спасаться или прыгнуть с одного дерева на другое, то вместо того, чтобы бежать по земле, где полно готовых ее съесть хищников, она просто планирует благодаря своим „крылышкам“. Причем очень удачно“, – рассказывает зоолог.
Есть, отмечает Алексей Туровский, среди реальных „драконов“ и рыбы. Например – небольшие рыбки, преимущественно из залива Петра Великого, которые внешне очень похожи на драконов – 20–25 см, с рогами и „крыльями“, закованы в броню.
„А также морские коньки, особенно тихоокеанские, сильно похожи на драконов. Они вырастают до 30 см в длину и настолько драконообразны, что из этих несчастных морских коньков делают то, что называется у китайцев лекарствами. То есть их используют в китайской медицине, – поясняет зоолог. – Никаких особенных лекарственных свойств в них нет, но эффект плацебо – уникальная штука“.
Ближе к нашему представлению о драконах – вараны. Туровский рассказывает, что вараны с архипелага Комодо в среднем вырастают по три метра длиной.
Это очень умные и способные животные, которые питаются буйволами, оленями… Они ядовиты, как и большинство варанов, и для жизни дома в качестве любимца явно не подходят.
Приручить дракона
В наших зоомагазинах все же есть представители фауны, которые внешне чем-то наминают драконов. Например, игуаны.
„Игуана обыкновенная вырастает до полутора метров и больше. У нее есть гребень из чешуй, торчащих прямо вверх, который идет от затылка до основания хвоста. А также более 50 очень прочных, но абсолютно одинаковых зубов, и они вегетарианцы, – рассказывает зоолог. – В ранней юности большинство игуан – а это огромное семейство! – зеленые, чтобы прятаться среди листьев. Они едят насекомых, так как растения в тропиках имеют весьма прочные листья, а откусить кусок от листовой пластинки очень юная игуана не может. Если вы завели игуану, следите, чтобы она не начала приобретать оранжево‑красные цвета в окраске. Это очень серьезный признак стресса. В этом случае надо сразу обратиться к ветеринарному врачу! А обычный цвет для них зеленоватый, сероватый, коричневатый“.
Игуана, по словам, Алексея Туровского, может прекрасно общаться с человеком, а приученная – даже будет сидеть на ручках и жмуриться.
„Они питаются капустой, морковкой, яблоками, а вот обычного листового салата, – замечает зоолог, – должно быть в рационе по минимуму, это только добавка“.
Также можно давать яичный желток, сваренный вкрутую, и обезжиренный творог.
„Совершенно очаровательные животные, – подчеркивает специалист. – Я часто брал наших игуан из зоопарка домой, если надо было в течение суток, а то и двух-трех, последить за их поведением. Они на редкость вежливо и достойно себя вели“.
Зоолог упоминает и про другой вариант „домашнего“ дракона. Это – китайский водяной дракон, водяная агама. „Очень славные животные! Такой ящерице нужно деревце в горшке, и этот горшок с деревцем надо установить в каком-нибудь прудике. Это может быть большой таз, чан, заполненный водой. Ей совершенно необходимо плавать в воде, и все свои дела, свою дань природе, она делает только в воду, – уточняет Туровский. – Помню, у одной дамы жила такая ящерица, ее звали Кики. Совершенно ручное животное! Дама была уже в возрасте, ей было трудно обеспечивать должный уход, и она отдала животное нам“.
Еще есть хамелеон, который, по представлению людей, похож на дракона и которого можно завести дома.
„Я лично был знаком с одним йеменским шлемоносным хамелеоном, от носа до кончика хвоста в нем было больше 30 см. Он очень любил с хозяйкой ездить на машине – сидел на баранке и, когда руль поворачивали, одним глазом всегда смотрел на хозяйку. Жил этот хамелеон много лет, но это очень редкий случай. Их сложно содержать. Для хамелеонов важна высокая температура – не выше +30 С и не ниже +25 С, оптимально +26+27 С. Они могут акклиматизироваться, но это непросто. Хамелеон нуждается в большом количестве кислорода. Если он сидит в террариуме, вы должны обеспечить высокую температуру и при этом сквознячок, а это непросто даже чисто технически“, – объясняет зоолог.
Алексей Туровский добавляет, что хамелеонам обязательно нужны ветки – горизонтальные и под углом, довольно много – чтобы по ним лазать и на них сидеть. Также в террариуме должна быть почва, торф, который нужно смешивать с песком. Вся эта информация есть в интернете.
Зоолог особенно отмечает, что живых животных нельзя преподносить в качестве подарков.
„Это должно быть взвешенное и обдуманное решение самого человека и его семьи. Необходимо полностью осведомиться, как обеспечить животному должное существование, как себя с ним вести, какие у животного могут быть болезни и какие ситуации провоцируют стресс“, – подчеркивает зоолог.