Крупнейшее повышение минимальной зарплаты за последние десятки лет: всем ли это выгодно? Плюсы и минусы(17)
С 1 января этого года минимальная заработная плата в Эстонии выросла на 95 евро и составляет теперь 820 евро в месяц. Это - крупнейшее ежегодное повышение минималки за последние десятилетия. Звучит, безусловно, многообещающе. Но одинаково ли для всех это выгодно? Плюсы и минусы этого повышения выясняла „МК-Эстония“.
Еще весной работодатели, профсоюзы и правительство заключили трехстороннее соглашение, в котором договорились, что к 2027 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 50% от средней заработной платы.
В соглашении доброй воли установлено, что минимальную зарплату будут повышать поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году – 50% от среднего оклада.
Кому это выгодно и на что это влияет?
„Это приведет к увеличению зарплаты относительно минимальной ставки в частном и государственном секторах, – говорит представитель Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер. – Кроме того, повышение минималки может также привести к увеличению выплачиваемых самоуправлениями субсидий и льгот, если местное самоуправление их к ней привязало. Но оно может также повлиять и на цены услуг, привязанных к минимальной ставке. Например, может вырасти плата за место в детском саду“.
Она добавляет: „Несмотря на это, повышение минимальной зарплаты – позитивная новость, поскольку рост потребительских цен больше всего влияет на низкооплачиваемых работников, а повышение минималки способствует улучшению их благосостояния. Кроме того, по данным Минфина, повышение минимальной зарплаты на 95 евро принесет в госбюджет 23 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений“.
„Европейский союз выпустил директиву, которая определяет принцип расчета минимальной зарплаты в каждой стране. Она должна составлять 60% от медианной, или 50% от средней по стране. И надо отметить, что Эстония уже движется в этом направлении. Все зависит от того, что происходит с экономикой, и как идут переговоры с работодателями. Хоть политики и взяли за основу то, что мы должны достичь поставленных целей к 2025 году, думаю, что следующий год будет тяжелым в плане переговоров. Но если получится, то это будет большой прорыв, – говорит член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров. – В Эстонии минималку сейчас получают примерно 18 000 человек, но нужно помнить, что эта зарплата является и основой, от которой высчитывают другие доплаты, так что это – тоже рост. В целом, положительных аспектов намного больше“.
Плюсы и минусы
Лариса – опытный бухгалтер. И она считает, что такое значительное повышение минимальной зарплаты – это, безусловно, удар по некоторым сферам.
„Из-за повышения минималки увеличивается стоимость рабочей силы для работодателя, так как растет и соцналог. Следовательно, мелкому бизнесу не по карману нанимать работников без повышения цен. С ростом цен и увеличением налога с оборота падает покупательная способность населения, и тут повышение минималки не спасет. Количество рабочих мест уменьшается, растет безработица. Увеличивается разделение общества: людей за чертой или у черты бедности становится больше, – перечисляет Лариса. – В условиях нынешних войн страна должна повышать обороноспособность – а значит, на помощь людям денег не хватит. Получается, что повышение минималки неизбежно, так как повышается индекс цен, но по факту реального повышения покупательной способности нет“.
Хотя доля людей, получающих в Эстонии минималку, не очень высока, ее повышение все же может иметь ряд важных последствий.
„Положительный момент – повышение минимальной зарплаты повысит уровень доходов низкооплачиваемых работников, что, как мы надеемся, приведет к сокращению бедности, – говорит экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар. – Это затрагивает и тех, кто непосредственно ее получает, и других людей, которые работают в той или иной компании – поскольку компании, как правило, хотят сохранить целостную структуру зарплат в своей организации“.
Он добавляет, что позитивный, с точки зрения государственного бюджета, фактор – повышение минималки может снизить долю „зарплат в конвертах“ и увеличить налоговые поступления.
„Помимо влияния на рынок труда, из-за повышения минималки растут различные пособия – например, пособие по безработице, родительская зарплата. Но к минималке привязана и плата за место в детском саду и т. д., вырастут и цены. Если минимальная зарплата увеличится, компании могут адаптироваться к ней, повысив стоимость своей продукции. Это касается прежде всего компаний из сферы услуг, которым не приходится конкурировать с импортной продукцией, – говорит Орсоля Соосаар. – Но также есть опасения, что повышение минималки сделает некоторые рабочие места экономически нерентабельными, и некоторые работники с более низкой квалификацией не смогут найти себе работу. По опыту предыдущих лет такие ситуации были редкостью. Например, в период с 2013 по 2016 год, когда минимальная зарплата повышалась примерно на 10% каждый год, безработица не росла. Однако сегодня ситуация может быть иной, потому что сейчас мы находимся в состоянии экономического спада“.