Крупнейшее повышение минимальной зарплаты за последние десятки лет: всем ли это выгодно? Плюсы и минусы

Еще весной работодатели, профсоюзы и правительство заключили трехстороннее соглашение, в котором договорились, что к 2027 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 50% от средней заработной платы.

В соглашении доброй воли установлено, что минимальную зарплату будут повышать поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году – 50% от среднего оклада.

Кому это выгодно и на что это влияет?

„Это приведет к увеличению зарплаты относительно минимальной ставки в частном и государственном секторах, – говорит представитель Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер. – Кроме того, повышение минималки может также привести к увеличению выплачиваемых самоуправлениями субсидий и льгот, если местное самоуправление их к ней привязало. Но оно может также повлиять и на цены услуг, привязанных к минимальной ставке. Например, может вырасти плата за место в детском саду“.

Она добавляет: „Несмотря на это, повышение минимальной зарплаты – позитивная новость, поскольку рост потребительских цен больше всего влияет на низкооплачиваемых работников, а повышение минималки способствует улучшению их благосостояния. Кроме того, по данным Минфина, повышение минимальной зарплаты на 95 евро принесет в госбюджет 23 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений“.