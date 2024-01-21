МК Эстония
21.01.2024, 15:42

Крупнейшее повышение минимальной зарплаты за последние десятки лет: всем ли это выгодно? Плюсы и минусы

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Вита Жукова
Зарплата, иллюстративное фото.
Зарплата, иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С 1 января этого года минимальная заработная плата в Эстонии выросла на 95 евро и составляет теперь 820 евро в месяц. Это - крупнейшее ежегодное повышение минималки за последние десятилетия. Звучит, безусловно, многообещающе. Но одинаково ли для всех это выгодно? Плюсы и минусы этого повышения выясняла „МК-Эстония“.

Еще весной работодатели, профсоюзы и правительство заключили трехстороннее соглашение, в котором договорились, что к 2027 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 50% от средней заработной платы.

В соглашении доброй воли установлено, что минимальную зарплату будут повышать поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году – 50% от среднего оклада.

Кому это выгодно и на что это влияет?

„Это приведет к увеличению зарплаты относительно минимальной ставки в частном и государственном секторах, – говорит представитель Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер. – Кроме того, повышение минималки может также привести к увеличению выплачиваемых самоуправлениями субсидий и льгот, если местное самоуправление их к ней привязало. Но оно может также повлиять и на цены услуг, привязанных к минимальной ставке. Например, может вырасти плата за место в детском саду“.

Она добавляет: „Несмотря на это, повышение минимальной зарплаты – позитивная новость, поскольку рост потребительских цен больше всего влияет на низкооплачиваемых работников, а повышение минималки способствует улучшению их благосостояния. Кроме того, по данным Минфина, повышение минимальной зарплаты на 95 евро принесет в госбюджет 23 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений“.

„Европейский союз выпустил директиву, которая определяет принцип расчета минимальной зарплаты в каждой стране. Она должна составлять 60% от медианной, или 50% от средней по стране. И надо отметить, что Эстония уже движется в этом направлении. Все зависит от того, что происходит с экономикой, и как идут переговоры с работодателями. Хоть политики и взяли за основу то, что мы должны достичь поставленных целей к 2025 году, думаю, что следующий год будет тяжелым в плане переговоров. Но если получится, то это будет большой прорыв, – говорит член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров. – В Эстонии минималку сейчас получают примерно 18 000 человек, но нужно помнить, что эта зарплата является и основой, от которой высчитывают другие доплаты, так что это – тоже рост. В целом, положительных аспектов намного больше“.

Плюсы и минусы

Лариса – опытный бухгалтер. И она считает, что такое значительное повышение минимальной зарплаты – это, безусловно, удар по некоторым сферам.

„Из-за повышения минималки увеличивается стоимость рабочей силы для работодателя, так как растет и соцналог. Следовательно, мелкому бизнесу не по карману нанимать работников без повышения цен. С ростом цен и увеличением налога с оборота падает покупательная способность населения, и тут повышение минималки не спасет. Количество рабочих мест уменьшается, растет безработица. Увеличивается разделение общества: людей за чертой или у черты бедности становится больше, – перечисляет Лариса. – В условиях нынешних войн страна должна повышать обороноспособность – а значит, на помощь людям денег не хватит. Получается, что повышение минималки неизбежно, так как повышается индекс цен, но по факту реального повышения покупательной способности нет“.

Хотя доля людей, получающих в Эстонии минималку, не очень высока, ее повышение все же может иметь ряд важных последствий.

„Положительный момент – повышение минимальной зарплаты повысит уровень доходов низкооплачиваемых работников, что, как мы надеемся, приведет к сокращению бедности, – говорит экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар. – Это затрагивает и тех, кто непосредственно ее получает, и других людей, которые работают в той или иной компании – поскольку компании, как правило, хотят сохранить целостную структуру зарплат в своей организации“.

Он добавляет, что позитивный, с точки зрения государственного бюджета, фактор – повышение минималки может снизить долю „зарплат в конвертах“ и увеличить налоговые поступления.

„Помимо влияния на рынок труда, из-за повышения минималки растут различные пособия – например, пособие по безработице, родительская зарплата. Но к минималке привязана и плата за место в детском саду и т. д., вырастут и цены. Если минимальная зарплата увеличится, компании могут адаптироваться к ней, повысив стоимость своей продукции. Это касается прежде всего компаний из сферы услуг, которым не приходится конкурировать с импортной продукцией, – говорит Орсоля Соосаар. – Но также есть опасения, что повышение минималки сделает некоторые рабочие места экономически нерентабельными, и некоторые работники с более низкой квалификацией не смогут найти себе работу. По опыту предыдущих лет такие ситуации были редкостью. Например, в период с 2013 по 2016 год, когда минимальная зарплата повышалась примерно на 10% каждый год, безработица не росла. Однако сегодня ситуация может быть иной, потому что сейчас мы находимся в состоянии экономического спада“.

Труднее всего придется малому бизнесу

Илле Накурт-Мурумаа, президент Ассоциации малых и средних предпринимателей (EVEA)

Искоренение бедности в оплате труда само по себе – гуманно и абсолютно необходимо. Работодателям было бы неловко не подписать это якобы трехстороннее соглашение.

Однако действительно ли поставленная цель посильна для компаний,

выплачивающих своим работникам низкую зарплату? И что самое главное – учитывали ли интересы малых предприятий?

Надо признать, что, как это часто бывает, одной из движущих сил этого вопроса являлся именно популизм.

Большинство членов профсоюза – работники крупных компаний и госсектора. Кроме того, минимальная зарплата не является важным вопросом для членов Центральной ассоциации работодателей Эстонии, представляющей в основном крупные компании.

Однако это напрямую повлияло на и без того тяжелое положение малых и средних предприятий, которые составляют более 99% всех действующих компаний, обеспечивают почти 90% занятости в частном секторе и платят 75% налогов с зарплаты.

Рост минималки существенно увеличивает затраты компаний на оплату труда, и резкое ее повышение может нанести смертельный удар работодателям сферы малого бизнеса, которые и без того находятся в сложной ситуации, или даже означать потерю рабочих мест.

Учитывая, что микро- и малый бизнес в любом случае испытывает проблемы из-за бесконечных кризисов (коронакризис и связанное с ним закрытие предприятий; колоссальный рост цен на энергоносители и т. д.), повышение минимальной зарплаты, которое с первого взгляда кажется позитивным и благородным, по факту может нанести непоправимый удар.

Вместо того, чтобы повышать минималку методом давления, государство должно сначала освободить ее от подоходного налога. От этого выиграют все.

Затем следует отвязать минимальную ставку социального налога от минимальной зарплаты.

Третий шаг – необходимо привлечь малый бизнес к принятию важных для них решений.

А лишение малого бизнеса кислорода, необходимого для существования, никак не улучшает общее благосостояние страны в широком плане.

Райво Варе, экономический эксперт

При повышении минимальной зарплаты идет быстрое увеличение стоимости рабочей силы. Это снижает нашу конкурентоспособность независимо от других аспектов, в том числе – гуманитарного характера.

В первую очередь это будет бить именно по предприятиям малого бизнеса, потому что они менее экспортно-ориентированные, чем крупные фирмы.

Не исключено, что эта ситуация может повлиять и на увеличение „зарплат в конвертах“, потому что многие предприятия будут вынуждены возвращаться в „серую зону“ только ради того, чтобы выжить.

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