Эстония вернет Украине конфискованные на погранпункте в Лухамаа сокровища

В середине декабря 2018 года на погранпункте Лухамаа в ходе рутинной проверки остановили прибывший из России грузовик Scania, за рулем которого находился 53-летний гражданин Латвии Иванс.

При осмотре в кабине были обнаружены 274 древних золотых и серебряных украшений, монеты, сосуд для питья, украшение для головы лошади и другие артефакты. Водитель утверждал, что после прохождения российского таможенного контроля в нейтральной зоне между двумя странами к нему подошли двое русскоговорящих мужчин и попросили его отвезти электронное оборудование, находившееся в коробке, в Ригу.

В конце концов ясность внесли украинские археологи, которые доказали, что находки происходят в основном с территорий восточной и южной Украины, включая оккупированный Крым. Существует множество доказательств того, что аналогичные скифские и сарматские золотые украшения были вывезены в Россию так называемыми черными археологами.

Следователи с помощью международных контактов смогли определить рыночную стоимость лишь некоторых сокровищ - получилось 73 000 евро, но эксперты считают, что общая стоимость находок в несколько раз выше.

21 марта прошлого года водитель Иванс признал себя виновным в контрабанде и был оштрафован судом на 500 евро.

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