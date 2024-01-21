Можно ли вернуть в магазин новогодний презент, который не подошел или не понравился?

При этом возвращаемый товар должен быть в оригинальной упаковке, а товары, которые не могут быть возвращены по соображениям защиты здоровья или гигиены, возврату не подлежат. Каннелмяэ добавляет, что в Euronics разработали отдельную программу для постоянных клиентов, которая дает право на обмен в течение 30 дней – согласно условиям, которые опубликованы на сайте сети, если товар находится в закрытой упаковке или не использовался.

„Согласно Закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться от товара в течение 14 дней, если товар был куплен в интернет-магазине. Однако это не касается предметов, купленных в обычном магазине, – объясняет менеджер по маркетингу и коммуникациям Euronics Хелен Каннелмяэ. – Таким образом, право на возврат в течение 14 дней распространяется на товары, приобретенные в нашем интернет-магазине. Но мы не принимаем обратно неподходящие товары, купленные в обычном магазине в качестве подарка“.

Вообще, по словам Беркович, подарки в Stockmann не возвращают, или это происходит крайне редко. Если предмет одежды, полученный в подарок, неподходящего размера или не подошел цвет, то есть возможность обмена. Нужно только договориться с дарителем и прийти на место с чеком о покупке. К обмену и возврату продукции применяют обычные правила.

„В Эстонии не принято дарить подарки с чеком о покупке, скорее это принято в других европейских странах, – говорит Инга Беркович, менеджер по маркетингу Stockmann. – В последнее время, как правило, у нас устоялась практика дарить подарки обдуманно. Часто проводится предварительная подготовка, и получателя напрямую спрашивают, что он хочет в качестве рождественского подарка – например, хочет ли он получить духи или косметику? Так же и при дарении одежды заранее выясняют, чего хочет получатель, какие размеры носит друг, подруга или любимый человек. Однако если, придя в магазин, даритель сомневается, что купить, мы всегда рекомендуем подарочную карту на соответствующую сумму – ведь тогда получатель сможет выбрать именно тот подарок, который ему нужен“.

„Ситуации, когда люди хотят вернуть купленный товар в наши магазины, случаются, но редко. В среднем в год поступает около 10 запросов на возврат

товара, купленного в подарок, – делится Каннелмяэ. – Самая частая причина возврата или обмена, как правило, заключается в том, что по ошибке были куплены два одинаковых предмета или подобное устройство уже есть дома“.

Выбрать в магазине, купить в интернете

Как правило, наиболее выгодна для покупателя схема, когда клиенты приходят в магазин, чтобы увидеть товар, посоветоваться с консультантом по работе с клиентами и выбрать подходящий предмет, а совершают покупку онлайн в интернет-магазине. Таким образом покупатели обретают уверенность в том, что продукт соответствует их ожиданиям и что они сделали правильный выбор при покупке, но при этом сохраняют за собой право возврата в течение двух недель.

Независимо от того, где товар был куплен – в торговом центре или в интернете, – он должен находиться в оригинальной упаковке, быть неиспользованным, а все бирки должны присутствовать.

„Люди пытаются вернуть праздничные подарки, купленные в „Каубамая“, не чаще, чем в любой другой обычной ситуации. В целом, жители Эстонии – практичные дарители и сначала спрашивают получателя, что будет подходящим подарком. Таким образом подарок с большей вероятностью понравится, и его не придется обменивать на другой, иного размера или цвета, – отмечает Хедвига Вей, менеджер по маркетингу и коммуникациям Kaubamaja. – Если товар был куплен по Партнерской карте, его можно обменять даже без чека о покупке, так как по ней можно идентифицировать историю покупок. Мы рекомендуем дарителю сохранять бирки и чеки, если он не уверен, подойдет ли подарок получателю“.

Гибкий подход

„Статистику за этот год подводить еще рано, и она из года в год меняется. Поскольку Rimi – сеть магазинов, продающих в основном продукты питания, промтовары составляют очень небольшую часть нашего общего объема продаж, – комментирует Елена Литвинович, формат-менеджер Rimi Eesti. – Однако если вы недовольны качеством пищевых продуктов – таких как фрукты и овощи, мясо, рыба и морепродукты, продукция кухни Rimi, хлебобулочные изделия, молочные продукты – пожалуйста, свяжитесь с нашим магазином, и на условиях „Гарантии свежести Rimi“, по желанию клиента, мы либо вернем деньги, уплаченные за конкретную покупку, либо заменим проблемный товар“.

„Возврат рождественских подарков случается нечасто. Видимо, выбирая подарок, жители Эстонии тщательно думают о том, насколько он понравится получателю. Prisma очень гибка в вопросах возврата: клиент может вернуть, обменять или заменить товар. Для этого вам понадобится чек о покупке, товар должен быть целым, неношенным, в оригинальной упаковке, с ценником, – говорит Лийна Пярлин, директор по маркетингу и коммуникациям Prisma. – Однако некоторые товары не подлежат возврату и обмену по гигиеническим соображениям – например, нижнее белье, одежда для загара и плавания“.

Не имеет значения, был товар приобретен как подарок или это обычная покупка Кристина Таммару, Департамент защиты прав потребителя и технического контроля Закон в любом случае устанавливает 14‑дневное право отказа от товаров, приобретенных в интернет-магазине. 14 дней начинаются с момента получения товара потребителем. Например – с момента, когда товар забирают у курьера или вынимают из посылочного автомата. При покупке в розничном магазине продавец не обязан заменять или выкупать товар без дефектов. Продавец может выполнить просьбу потребителя и либо вернуть деньги, либо обменять товар, но по закону у него такой обязанности нет. Однако также стоит обратить внимание на условия продажи через интернет, поскольку у потребителя может не быть права отказаться от какого-либо продукта. Наличие права на отказ зависит от типа продукта или услуги, приобретенной онлайн. Например, 14‑дневное право отказа не распространяется на скоропортящиеся товары, компьютерное программное обеспечение в открытой упаковке и косметические продукты, а также услуги по размещению или авиабилеты. Поэтому возможности возврата необходимо уточнять в условиях интернет-торговли до оформления покупки. Если нет возможности вернуть товар, то это должно быть указано на сайте интернет-магазина в информационном листе перед оформлением покупки. Если соответствующая информация не предоставлена, потребитель может считать, что право на возврат действует. Также невозможен возврат вещей, изготовленных с учетом личных потребностей потребителя – например, мебели или предметов интерьера, сделанных на заказ, а также украшений или аксессуаров со специальной гравировкой. Если товар или его детали могут быть выбраны в разных размерах или цветах, и соответствующая опция – например, варианты мебельной ткани или габаритов – предлагается потребителю в интернет-магазине, то это не является специальным заказом. Если товары были заказаны в интернет-магазине во время кампаний, таких как сезонные или праздничные скидки, это не влияет на 14‑дневное право потребителя на отказ и возврат товара. Поэтому даже в случае очень большой скидки, например 90%, потребитель не обязан оставлять товар себе, если он его не устраивает или не оправдывает ожиданий.