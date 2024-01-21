Можно ли вернуть в магазин новогодний презент, который не подошел или не понравился?
В некоторых странах Европы люди отличаются особой практичностью и смекалкой, что позволяет им не горевать о зря потраченных деньгах в случае, когда подарок пришелся не ко двору. Они просто дарят друг другу подарки вместе с чеком – и после Нового года возвращают товар обратно в магазин, получая на руки денежный эквивалент. „МК-Эстония“ узнала, часто ли у нас возвращают подарки в магазин и как это делать правильно.
„В Эстонии не принято дарить подарки с чеком о покупке, скорее это принято в других европейских странах, – говорит Инга Беркович, менеджер по маркетингу Stockmann. – В последнее время, как правило, у нас устоялась практика дарить подарки обдуманно. Часто проводится предварительная подготовка, и получателя напрямую спрашивают, что он хочет в качестве рождественского подарка – например, хочет ли он получить духи или косметику? Так же и при дарении одежды заранее выясняют, чего хочет получатель, какие размеры носит друг, подруга или любимый человек. Однако если, придя в магазин, даритель сомневается, что купить, мы всегда рекомендуем подарочную карту на соответствующую сумму – ведь тогда получатель сможет выбрать именно тот подарок, который ему нужен“.
Обдуманный подход
Вообще, по словам Беркович, подарки в Stockmann не возвращают, или это происходит крайне редко. Если предмет одежды, полученный в подарок, неподходящего размера или не подошел цвет, то есть возможность обмена. Нужно только договориться с дарителем и прийти на место с чеком о покупке. К обмену и возврату продукции применяют обычные правила.
„Согласно Закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться от товара в течение 14 дней, если товар был куплен в интернет-магазине. Однако это не касается предметов, купленных в обычном магазине, – объясняет менеджер по маркетингу и коммуникациям Euronics Хелен Каннелмяэ. – Таким образом, право на возврат в течение 14 дней распространяется на товары, приобретенные в нашем интернет-магазине. Но мы не принимаем обратно неподходящие товары, купленные в обычном магазине в качестве подарка“.
При этом возвращаемый товар должен быть в оригинальной упаковке, а товары, которые не могут быть возвращены по соображениям защиты здоровья или гигиены, возврату не подлежат. Каннелмяэ добавляет, что в Euronics разработали отдельную программу для постоянных клиентов, которая дает право на обмен в течение 30 дней – согласно условиям, которые опубликованы на сайте сети, если товар находится в закрытой упаковке или не использовался.
„Ситуации, когда люди хотят вернуть купленный товар в наши магазины, случаются, но редко. В среднем в год поступает около 10 запросов на возврат
товара, купленного в подарок, – делится Каннелмяэ. – Самая частая причина возврата или обмена, как правило, заключается в том, что по ошибке были куплены два одинаковых предмета или подобное устройство уже есть дома“.
Выбрать в магазине, купить в интернете
Как правило, наиболее выгодна для покупателя схема, когда клиенты приходят в магазин, чтобы увидеть товар, посоветоваться с консультантом по работе с клиентами и выбрать подходящий предмет, а совершают покупку онлайн в интернет-магазине. Таким образом покупатели обретают уверенность в том, что продукт соответствует их ожиданиям и что они сделали правильный выбор при покупке, но при этом сохраняют за собой право возврата в течение двух недель.
Независимо от того, где товар был куплен – в торговом центре или в интернете, – он должен находиться в оригинальной упаковке, быть неиспользованным, а все бирки должны присутствовать.
„Люди пытаются вернуть праздничные подарки, купленные в „Каубамая“, не чаще, чем в любой другой обычной ситуации. В целом, жители Эстонии – практичные дарители и сначала спрашивают получателя, что будет подходящим подарком. Таким образом подарок с большей вероятностью понравится, и его не придется обменивать на другой, иного размера или цвета, – отмечает Хедвига Вей, менеджер по маркетингу и коммуникациям Kaubamaja. – Если товар был куплен по Партнерской карте, его можно обменять даже без чека о покупке, так как по ней можно идентифицировать историю покупок. Мы рекомендуем дарителю сохранять бирки и чеки, если он не уверен, подойдет ли подарок получателю“.
Гибкий подход
„Статистику за этот год подводить еще рано, и она из года в год меняется. Поскольку Rimi – сеть магазинов, продающих в основном продукты питания, промтовары составляют очень небольшую часть нашего общего объема продаж, – комментирует Елена Литвинович, формат-менеджер Rimi Eesti. – Однако если вы недовольны качеством пищевых продуктов – таких как фрукты и овощи, мясо, рыба и морепродукты, продукция кухни Rimi, хлебобулочные изделия, молочные продукты – пожалуйста, свяжитесь с нашим магазином, и на условиях „Гарантии свежести Rimi“, по желанию клиента, мы либо вернем деньги, уплаченные за конкретную покупку, либо заменим проблемный товар“.
„Возврат рождественских подарков случается нечасто. Видимо, выбирая подарок, жители Эстонии тщательно думают о том, насколько он понравится получателю. Prisma очень гибка в вопросах возврата: клиент может вернуть, обменять или заменить товар. Для этого вам понадобится чек о покупке, товар должен быть целым, неношенным, в оригинальной упаковке, с ценником, – говорит Лийна Пярлин, директор по маркетингу и коммуникациям Prisma. – Однако некоторые товары не подлежат возврату и обмену по гигиеническим соображениям – например, нижнее белье, одежда для загара и плавания“.