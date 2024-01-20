Яна Тоом: производителей мёда обяжут указывать его происхождение на передней части упаковки

„Европарламент намерен обязать производителей меда указывать страну его происхождения на передней части упаковки. Эта поправка важна именно для меда: по данным за 2023 год, до 46% от объема импортируемого в ЕС меда может быть очень низкого качества. Европарламент принял ряд мер, которые помогут потребителям сделать осознанный выбор“, - сказала Тоом.

По словам Тоом, принципиально важным является требование указывать страну происхождения меда на передней части упаковки – это поддерживает и Союз пчеловодов Эстонии. „Если мед произведен в одной стране, то название этой страны будет обозначено на передней части упаковки. Если продукт составлен из меда, произведенного в нескольких странах, производитель обязан там же, на передней этикетке, указать эти страны и, приблизительно проценты – сколько приходится на мед из каждой страны. В настоящий момент изменения в директиву обсуждаются с Европейским советом, однако я уверена, что они согласятся с нами“, - сказала Тоом.

Если поправки будут окончательно одобрены, то это, по словам Тоом, поможет эстонским производителям лучше сбывать свою продукцию, качество которой, как известно, высокое. „К сожалению, мед сомнительного качества, происхождение которого четко не обозначено, продают и в Эстонии. После вступления в силу поправок покупатель сможет легко разобраться в происхождении меда – к примеру, если вам попытаются продать мед, который произведен, скажем, в Румынии, Аргентине и Мексике – то есть продукт не имеет к меду никакого отношения, – вы сможете понять это, просто глядя на этикетку“, - пояснила Тоом.