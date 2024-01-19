Яна Тоом считает поведение Юри Ратаса оскорбительным

„Я работаю в Европарламенте, у меня нет времени плести интриги. Действия Юри некрасивы, по-человечески для меня это оскорбительно“, - сказала Яна Тоом, комментируя для ERR сделанное накануне заявление Ратаса.

Тоом сказала, что она может быть и в конце списка кандидатов от Центристской партии на выборах в Европарламенте. Для неё важнее всего результат партии на выборах.

Тоом считает, что если бы они баллотировались вместе с Ратасом, центристы могли бы рассчитывать на два места в Европарламенте.

„На данный момент будем бороться за одно место“, — считает Тоом.

„Я хотела бы быть в нормальной политической партии, где смена лидера партии не вызывает обид у проигравших. В этом плане я завидую партии, где смена лидера партии - нормальный процесс“, - сказала Тоом ERR.

По словам члена Рийгикогу Андрея Коробейника, поведение Юри Ратаса объясняется предвыборными играми для увеличения числа голосов.

Напомним, что в конце 2023 года Ратас заявил, что покрывая судебные расходы прокремлевских активистов Тоом наносит ущерб имиджу как Центристской партии, так и Эстонии.

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