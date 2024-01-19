Яна Тоом считает поведение Юри Ратаса оскорбительным(21)
Комментируя заявление Юри Ратаса, что он не будет баллотироваться в Европарламент в одном списке вместе с Яной Тоом, депутат Европарламента сказала, что считает его поведение оскорбительным.
„Я работаю в Европарламенте, у меня нет времени плести интриги. Действия Юри некрасивы, по-человечески для меня это оскорбительно“, - сказала Яна Тоом, комментируя для ERR сделанное накануне заявление Ратаса.
Тоом сказала, что она может быть и в конце списка кандидатов от Центристской партии на выборах в Европарламенте. Для неё важнее всего результат партии на выборах.
Тоом считает, что если бы они баллотировались вместе с Ратасом, центристы могли бы рассчитывать на два места в Европарламенте.
„На данный момент будем бороться за одно место“, — считает Тоом.
„Я хотела бы быть в нормальной политической партии, где смена лидера партии не вызывает обид у проигравших. В этом плане я завидую партии, где смена лидера партии - нормальный процесс“, - сказала Тоом ERR.
По словам члена Рийгикогу Андрея Коробейника, поведение Юри Ратаса объясняется предвыборными играми для увеличения числа голосов.
Напомним, что в конце 2023 года Ратас заявил, что покрывая судебные расходы прокремлевских активистов Тоом наносит ущерб имиджу как Центристской партии, так и Эстонии.
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