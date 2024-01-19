В этом году ЕЦБ четыре раза пересмотрит базовые ставки. Повысит или понизит?

Почти три четверти респондентов, опрошенных агентством Bloomberg, убеждены, что чиновники ЕЦБ не будут медлить со своими действиями, но и не будут снижать ставки слишком быстро – это произойдет после оценки инфляции. И только тогда представители банка примут решение о наиболее подходящем моменте для снижения ставок.

Экономисты прогнозируют, что в этом году ставки ЕЦБ могут быть снижены четыре раза – каждый раз на 0,25 процентного пункта, а в 2025 году – три раза, при этом ставка по депозитам достигнет 2,25%.

Никаких изменений на заседании на следующей неделе не ожидается.

Напомним, что глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила на этой неделе порталу Bloomberg, что ЕЦБ, скорее всего, начнет снижать ставки летом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.