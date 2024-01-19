19.01.2024, 16:25
Возникла нештатная ситуация: пассажирские поезда на тартуском направлении задерживаются
Дополнено в 18.19
В 18.19 пресс-служба предприятия Elron сообщила, что движение поездов возобновилось.
Рейс Таллинн - Тарту (12:52-15:16) долго стоял в Педья, а затем был заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.
Рейс Тарту - Таллинн (14:55-17:10) заменен автобусом на участке Йыгева - Педья.
Рейс Таллинн - Тарту (14:12-16:29) заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.
Точную информацию можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному номеру 616 0245.
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