Возникла нештатная ситуация: пассажирские поезда на тартуском направлении задерживаются

В 18.19 пресс-служба предприятия Elron сообщила, что движение поездов возобновилось.

Рейс Таллинн - Тарту (12:52-15:16) долго стоял в Педья, а затем был заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.

Рейс Тарту - Таллинн (14:55-17:10) заменен автобусом на участке Йыгева - Педья.

Рейс Таллинн - Тарту (14:12-16:29) заменен автобусом на участке Педья - Йыгева.

Точную информацию можно получить на сайте www.elron.ee или по бесплатному номеру 616 0245.

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