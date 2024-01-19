Глава военного комитета НАТО призвал страны альянса готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

„Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, — это не нечто само собой разумеющееся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль“, — заявил Бауэр.

Адмирал заявил, что НАТО нужно быть „более готовыми“ к широкому спектру угроз и для этого разработать систему, которая в случае войны позволит призывать на службу больше людей.

Бауэр привел в качестве примера заявления властей Швеции о том, что стране необходимо готовиться к войне. По его мнению, и другие страны альянса должны начинать „с осознания, что не все будет в шоколаде в следующие 20 лет“.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин 8 января призвал граждан страны быть готовыми к тому, что может начаться война. Он заявил, что несмотря на то, что страна много лет являлась нейтральной, мир для нее „не неизменная константа“, и призвал всех жителей помочь в создании тотальной обороны Швеции.

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