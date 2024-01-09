Власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война

Об этом он заявил, выступая на конференции по обороне „Folk och Forsvar“. Его слова приводит портал правительства Швеции.

„Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война“, — сказал министр, отметив, что не пытается напугать шведов.

В своей речи министр заявил, что мир — это не „неизменная константа“, даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны „на индивидуальном уровне подготовить себя морально“ к войне. „Все серьезно и может стать еще хуже — даже для нас“, — добавил Бюден.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое российские власти называли в том числе ответом на расширение НАТО, Швеция и Финляндия, до этого придерживавшиеся политики нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс. В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО, а, когда Швеция вступит в альянс, пока неизвестно. Против ее членства долго выступала Турция, но в июле пообещали одобрить заявку страны. Пока парламент Турции не принимал решения по этому вопросу.

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