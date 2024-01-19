Новости Эстонии
19.01.2024, 15:20

ВИДЕО | Глава военной разведки: Эстония обязательно примет участие в масштабных учениях НАТО

 

Командующий Центром военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что в крупных учениях НАТО в мае примет участие и Эстония. Скорее всего, в рамках собственных ежегодных учений „Весенний шторм“.

В мае этого года НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся целый месяц. Об этом сообщил в четверг Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Крис Каволи. В учениях примут участие около 90 000 военных: из стран НАТО, а также из Швеции, которая надеется вскоре присоединиться к альянсу.

Будет задействовано более 50 кораблей, от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также не менее 1100 боевых машин, включая танки.

RusDelfi
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