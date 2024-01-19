ВИДЕО | Глава военной разведки: Эстония обязательно примет участие в масштабных учениях НАТО

В мае этого года НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся целый месяц. Об этом сообщил в четверг Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Крис Каволи. В учениях примут участие около 90 000 военных: из стран НАТО, а также из Швеции, которая надеется вскоре присоединиться к альянсу.