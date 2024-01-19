„Атмосфера в коллективе великолепная!“ Какая польза от сокращения рабочей недели?

С 1 января 2024 года руководство Таллиннской школы языков ATLASNET переводит администрацию школы на семичасовой рабочий день (35 часов в неделю), при сохранении общего времени работы школы в 2 смены с 08:00 до 20:30 в будние дни и по субботам с 09:00 до 16:00. При внесении этого изменения зарплата работников не пострадает. Учителя школы по-прежнему работают в щадящем режиме, с индивидуальным графиком.

Член правления школы ATLASNET Сергей Редкий, комментируя это решение, отмечает, что „в 2024 году в школе работают только профессионалы, все „временные“ ушли и наши консультанты, администраторы и бухгалтерия успевают делать свою работу за 7 часов, получая почти целый рабочий день в неделю в подарок семье“.

Сергей говорит, что такое решение оказалось выгодным, так как люди больше отдыхают, делают меньше ошибок, у них улучшается настроение и мне кажется, за такое рабочее место больше причин держаться. „Мои работники были очень рады, это самый лучший подарок на Новый Год! Атмосфера в коллективе была хорошая, сейчас великолепная! Но я не призываю других руководителей следовать нашему примеру. Все руководители должны сами учитывать специфику своих фирм“, - добавляет он.

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