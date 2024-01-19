ГРАФИК | Любителей капусты на рынке ждет сюрприз

В то же время выросли цены на мясную продукцию (ежегодный рост от +2,2% до 10,3%), на некоторые фрукты и овощи, сахар и хлеб.

Из молочной продукции в годовом сравнении больше всего (на 15,5%) подешевело пакетированное молоко. Розничные цены на мясную продукцию продолжают расти: цены на отечественный фарш за год выросли на 10,3%, на бескостную свинину - на 7,7%.

Из овощей наибольший рост приходится на импортные помидоры (47,9%) и местные длинные огурцы (45,1%). Цена импортных яблок за год выросла на 21,6%. Цены на сахар выросли на 6%. Цены на булку и хлебцы в магазинах выросли на 13,6% и 8,2% соответственно.

По сравнению с прошлым годом стоимость эстонских яиц выросла на 13,4%, а импортные яйца подешевели на 0,9%.

Больше всего в годовом сравнении подорожали импортные яблоки (+ 32% ). Больше всего в годовом сравнении подешевела капуста (-19%).

Смотрите таблицу!

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