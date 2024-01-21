Продавец самых популярных в Эстонии автомобилей: спешите приобрести новый автомобиль, если хотите сэкономить на покупке

Когда входишь в представительство компании Toyota в Таллинне на Мустамяэ теэ, 22, невольно обращаешь внимание на происходящее в зале. Встречающий гостей работник любезно указывает нужное направление. По ведущей на второй этаж лестнице можно подняться на второй этаж, где находится офис фирмы. Справа от стойки ресепшн под окнами выстроились новые автомобили разных цветов, судя по бликам на их корпусах, машины совсем недавно сошли с конвейера. Дальше расположились рабочие столы продавцов, кто-то уже оформляет покупку. На заднем плане — стойки обслуживающего персонала и двери, ведущие в автомастерскую, в которой механики колдуют над автомобилями.