Ворон Яшка из Таллиннского зоопарка, умевший говорить, улетел на небо

В Таллиннский зоопарк он попал из естественной среды обитания в июне 1984 года и прожил насыщенную жизнь. Он вырос среди людей, научился общаться с ними и даже произносить свое имя. Когда в начале этого столетия т. н. зоозащитники сломали клетку Яшки в зоопарке, чтобы выпустить его на свободу, он не улетел, а остался поблизости, чтобы найти знакомых людей и вернуться домой.

Однажды они с другой птицей поймали и растерзали бродячую крысу. В другой раз, когда посетитель зоопарка протянул Яшке через решетку золотое кольцо, он не стал долго думать и схватил украшение. Работнику зоопарка пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти угощение, на которое Яшка согласился обменять кольцо.

Также Яшка очень любил поговорить. Смотрите здесь!

В апреле Яшке исполнилось бы 40 лет. Для ворона это почтенный возраст.

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