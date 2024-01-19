ВНИМАНИЕ! Дорожные условия сложные, везде много снега и льда. Общественный транспорт опаздывает

Транспортный департамент предупреждает, что утром в пятницу дорожные условия на главных и второстепенных дорогах тяжелые. В Западной и Южной Эстонии дорожное покрытие преимущественно покрыто снегом и льдом. Больше осадков сейчас в Северной Эстонии, где много снега и снежным заносов.

Согласно прогнозу, сегодня днем ожидается переменная облачность. Во многих местах сильный снег, метель. Ветер юго-западный и западный 4-9 баллов, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, днем в прибрежных районах сменится на северо-западный. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха вечером 0..-6, местами около -10°С.

Дорожные условия переменчивые, дороги покрыты снегом и льдом.

Департамент транспорта напоминает, что участник дорожного движения должен выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям, а также своему опыту вождения.

AS Tallinna Linnatransport в свою очередь сообщает, что в связи с погодными условиями общественный транспорт в столице выбивается из графика. В случае с автобусами и троллейбусами могут наблюдаться опоздания в более чем 15 минут. Предприятие просит прощения за неудобства.

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