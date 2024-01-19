Декларирование доходов: дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка можно будет получить в последний раз

Э-услуга НТД „Мои доходы “ кто и в какой сумме производил людям выплаты в 2023 году, и в какой сумме был использован не облагаемый налогом доход. Там также можно увидеть свою предполагаемую обязанность по уплате подоходного налога. Окончательная обязанность по уплате подоходного налога выяснится после представления декларации о доходах, когда будут учтены все облагаемые налогом доходы и налоговые льготы.

По словам руководителя службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых физическим лицам, Анники Оя, с момента начала представления декларации о доходах можно ознакомиться с данными о налоговых льготах, переданными в Налогово-таможенный департамент. По сравнению с прошлым годом в этой области изменений нет.

„Проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования можно по-прежнему вычесть из общего дохода до 1200 евро, но не более 50% от всего заработанного облагаемого налогом дохода“, - добавила она.

Кроме того, в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.

„Если годовой доход супругов в календарном году не превышал в общей сумме 50 400 евро, и один из супругов в 2023 году не получал дохода или его годовой доход был меньше 2160 евро, то он может передать неиспользованную не облагаемую налогом часть другому супругу. Первой свою декларацию должна заполнить та сторона, которая желает перенести свою льготу другой“, – пояснила Оя.

Дополнительный не облагаемый налогом доход за детей отражается в декларации родителя, который в течение года получал от Департамента социального страхования пособие на ребенка.

Войдя в e-MTA, уже сейчас можно проверить свои контактные данные. По словам Оя, отсутствие контактных данных людей и номера банковского счёта по-прежнему остается одной из наиболее распространенных проблем, по которым переплаченный подоходный налог не был возвращен людям.