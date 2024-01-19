19.01.2024, 07:25
В Нарве автомобиль сбил выбежавшего на пешеходный переход шестилетнего мальчика
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг в Нарве автомобиль наехал на маленького мальчика, который выбежал на пешеходный переход.
Вчера, 18 января, в 18:10 поступило сообщение об аварии возле Кангеласте, 3а в Нарве, где 34-летний мужчина , находившийся за рулем легкового автомобиля Mazda 3, не смог вовремя остановить транспортное средство перед пешеходным переходом и во избежание наезда на выбежавшего на пешеходный переход шестилетнего мальчика, отвел машину в снежный вал. К сожалению, избежать наезда это не помогло.
Пешехода доставили в больницу.
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