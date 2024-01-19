Участники школы журналистики посетили редакцию портала Delfi в Эстонии

„Это проект для русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которые хотят попробовать свои силы в журналистике. В рамках трехдневного медиа марафона проходят онлайн лекции от журналистов ведущих балтийских СМИ и экскурсии по редакциям. У выпускников программы есть возможность предложить свои идеи редакциям и опубликовать свои материалы, — рассказывает менеджер проекта Ая Якимова. — Формат таких коротких интенсивов полезен и для участников, и для редакций. Ведь молодые журналисты могут попробовать свои силы в профессии, слышать об опыте ведущих профессионалов всех трех стран Балтии, обзавестись новыми контактами и обозначить для себя зону профессионального роста на будущее“.

Для редакций подобные школы — отличная возможность найти новых авторов, считает Ая. „На интенсивны приходят люди различных возрастов и профессий, с разным жизненным опытом и часто с необычным фокусом“.

В программе школы журналистики входит бесплатные онлайн-семинары, экскурсия по редакции СМИ в Латвии, Литве, Эстонии, а также менторинг от редакции. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

„Наша редакция всегда ждет от студентов школы журналистики новых идей и свежего взгляда на уже знакомые нам проблемы, — рассказывает главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Опыт предыдущих двух школ, в организации которых принимала участие редакция Delfi, показывает, что в журналистику стремятся любопытные люди, которые уже стали специалистом в какой-то иной области (к примеру, медицина или экономика), но хотели бы попробовать себя в другой профессии, даже если этот опыт останется лишь на уровне хобби. Наша редакция всегда открыта таким людям“.