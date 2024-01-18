ФОТО | Выбор сделан? Юри Ратаса застали в машине с новоиспеченным социал-демократом

В последние недели писали о том, что в ближайшее время Юри Ратас примет решение о том, уходить или оставаться в Центристской партии. Также утверждается, что он уже принял решение и осталось только оформить его. Но сам Ратас это отрицает.

Издание Krooonika поинтересовалось у Ратаса, означает ли поездка с Карузе, что он также собирается присоединиться к соцдемаам?

Ратас опроверг эти домыслы и объяснил, что сам отправился в Вырумаа на встречу с избирателями Центристской партии. Поскольку Карузе нужно было попасть в Тарту к вечеру четверга, Ратас поступил как джентльмен и подвез новоиспеченного социал-демократа. „Центристская партия ведь тоже за то, чтобы использовалось как можно меньше автомобилей“, - любезно объяснил Ратас.

Он также подтвердил, что они с Карузе хорошие друзья. По словам Ратаса, в фотографии не следует видеть никаких политических новостей или новых событий. „У Delfi исключительно внимательная аудитория“, - не поскупился на похвалы Ратас, но подчеркнул, что его путь сегодня по-прежнему ведет к избирателям Центристской партии.

Ратас пообещал принять решение о своем политическом будущем после встреч в регионах.

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