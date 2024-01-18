ФОТО | Выбор сделан? Юри Ратаса застали в машине с новоиспеченным социал-демократом(11)
Внимательный читатель заметил, как в четверг (18.01) днем бывший лидер Центристской партии Юри Ратас и Эстер Карузе, только что перешедшая от центристов к социал-демократам, вместе ехали в сторону Южной Эстонии. Неужели жребий наконец пал на Социал-демократическую партию?
В последние недели писали о том, что в ближайшее время Юри Ратас примет решение о том, уходить или оставаться в Центристской партии. Также утверждается, что он уже принял решение и осталось только оформить его. Но сам Ратас это отрицает.
Издание Krooonika поинтересовалось у Ратаса, означает ли поездка с Карузе, что он также собирается присоединиться к соцдемаам?
Ратас опроверг эти домыслы и объяснил, что сам отправился в Вырумаа на встречу с избирателями Центристской партии. Поскольку Карузе нужно было попасть в Тарту к вечеру четверга, Ратас поступил как джентльмен и подвез новоиспеченного социал-демократа. „Центристская партия ведь тоже за то, чтобы использовалось как можно меньше автомобилей“, - любезно объяснил Ратас.
Он также подтвердил, что они с Карузе хорошие друзья. По словам Ратаса, в фотографии не следует видеть никаких политических новостей или новых событий. „У Delfi исключительно внимательная аудитория“, - не поскупился на похвалы Ратас, но подчеркнул, что его путь сегодня по-прежнему ведет к избирателям Центристской партии.
Ратас пообещал принять решение о своем политическом будущем после встреч в регионах.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.