Поезда на линии Таллинн - Тарту задерживаются из-за ДТП

По словам руководителя по связям с общественностью Eesti Raudtee Моники Лиллес, на станции Килтси около станции в кювет съехала машина, которая мешала движению. В 16:12 грузовик оттащили, и движение было открыто.

По словам пресс-секретаря Elron Кристо Мяэ, в связи с инцидентом будут задержки в движении поездов в восточном направлении. Рейс № 61 Тарту-Таллинн (16:43-18:56) отправляется позже запланированного времени, поэтому к нему добавлены два замещающих автобуса, отправляющихся из Тартуского вокзала в 16:55 и 17:05. Автобусы будут следовать напрямую из Тарту в Таллинн. Рейс № 16 Таллинн-Тарту (14:12-16:29) будет прибудет с опозданием примерно в 45 минут в Йыгева и Тарту. Рейс № 19 Тарту-Таллинн (14:55-17:10) задерживается примерно на 20 минут.