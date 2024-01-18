Белобровцев: результатом реорганизации школьной сети не должно стать закрытие школ на селе

“К сожалению, политика правительства реформистов в отношении школ в сельской местности исходит из единых стандартов, что способствует закрытию учебных заведений. Полное или частичное закрытие школ в сельской местности – крайне недальновидный шаг, государство должно приложить все усилия, чтобы у детей сохранилась возможность учиться неподалеку от дома. Сельские школы должны продолжать работать, поскольку они являются не только учебными заведениями, но и центрами сосредоточения местной жизни, это также инвестиция в будущее наших детей и сохранение культурных традиций“, - сказал Белобровцев.

По словам Белобровцева, в сельских школах следует видеть не чрезмерные затраты из государственного бюджета, а возможность дать детям образование в безопасных условиях и уберечь от вымирания малонаселенные районы. „Часто именно наличие школы удерживает людей от переезда из сельской местности в города. Школа часто выступает в роли связующего звена между жителями, поэтому ее сохранение означает поддержание и укрепление социальных связей между людьми“, - сказал депутат.

Белобровцев привел в пример опыт гимназии Килинги-Нымме, в которой к учителям и ученикам применяется индивидуальный подход. „Своевременно принятые решения, привлечение экспертов к решению важных вопросов, эффективная карьерная модель педагогов, дифференциация заработной платы, создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями … Таких примеров могло бы быть гораздо больше, если бы государство проявило готовность к более тесному сотрудничеству с местными самоуправлениями“, - подчеркнул он.