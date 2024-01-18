18.01.2024, 18:01
ВИДЕО | Кая Каллас: чтобы появились деньги на повышение зарплат учителей, министр образования должна провести реформы и снизить расходы(29)
По словам министра образования Кристины Каллас, она предприняла все от нее зависящее, чтобы не допустить забастовки учителей. Однако премьер-миистр Кая Каллас считает, что в работе министра образования имеется много недостатков.
Как сказала Кая Каллас, стоит задача — к 2027 году повысить зарплату учителей, к этому времени министр образования должна провести несколько реформ, касающихся сферы образования. Эстония, как отметила премьер-министр, много тратит на сферу образования, по уровню расходов на образование страна занимает четвертое место в Европе.