Новости Эстонии
18.01.2024, 18:01

ВИДЕО | Кая Каллас: чтобы появились деньги на повышение зарплат учителей, министр образования должна провести реформы и снизить расходы

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По словам министра образования Кристины Каллас, она предприняла все от нее зависящее, чтобы не допустить забастовки учителей. Однако премьер-миистр Кая Каллас считает, что в работе министра образования имеется много недостатков.

Как сказала Кая Каллас, стоит задача — к 2027 году повысить зарплату учителей, к этому времени министр образования должна провести несколько реформ, касающихся сферы образования. Эстония, как отметила премьер-министр, много тратит на сферу образования, по уровню расходов на образование страна занимает четвертое место в Европе.

„Деньги в этой сфере есть, вопрос упирается в приоритеты. Министр образования должна провести реформы, часть из которых, безусловно, не популярна, чтобы те деньги, которые есть в системе, дошли до учителей“, - сказала Кая Каллас.

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RusDelfi
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