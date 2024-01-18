ЧП и криминал
18.01.2024, 16:30

Уголовный процесс длился пять лет, вердикт: невиновны! Причина гибели строителя осталась загадкой

 (3)
Государство возместит расходы на защиту
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА? Демонтажник Айн Роосипуу погиб во время строительных работ возле театра „Эстония“ в Таллинне
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА? Демонтажник Айн Роосипуу погиб во время строительных работ возле театра „Эстония“ в Таллинне
ФОТО: Kollaaž/erakogu, uurimismaterjalid

Харьюский уездный суд оправдал строителей, обвиняемых в несчастном случае со смертельным исходом на производстве. Государство должно возместить им 80 000 евро расходов на защиту, - пишет „Эстонский Экспресс“.

В сентябре 2018 года в центре Таллина погиб 42-летний строитель Айн Роосипуу. Мужчина, работавший с роботом-демонтажником в подвале старого здания рынка в парке Таммсааре, оказался под завалами.

Прокуратура обвинила шестерых строителей и компании в нарушении требований охраны труда в связи со смертью Роосипуу.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии