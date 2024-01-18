Метель набирает обороты: завтра ситуация лучше не станет

Пятница, 19.01:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах сильный снег, метель. Ветер юго-западный и западный 5-9 баллов, порывами 14, на островах и побережьях 9-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -2...-8, местами -12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах сильный снег, метель. Ветер юго-западный и западный 4-9 баллов, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, днем в прибрежных районах сменится на северо-западный. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха вечером 0..-6, местами около -10°С.

Суббота, 20.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер западный 3-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, после полуночи переменчивый 1-5 м/с. Температура воздуха -10...-15, местами до -20, на островах -5...-11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно северный 2-8 м/с. Температура воздуха -6..-12, на побережье островов до -3°С.

Воскресенье, 21.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, после полуночи повернет на юг и к утру усилится до 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха -16...-22, местами до -25, на островах -7...-15°С, утром повысится.

Днем: Облачно. На островах начнется снегопад и распространится по суше в юго-восточном направлении, метель. На островах пройдет мокрый снег, опасность гололеда. Ветер южный 6-10, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха вечером повысится до -1..-6, на островах и западном побережье до 0..+2°С.

Понедельник, 22.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет снег, после полуночи интенсивность осадков усилится, метель. В Западной Эстонии дождь сменится мокрым снегом, опасность обледенения. Ветер южный и юго-западный 6-10 баллов, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и западном побережье 0..+2°С, утром повысится.