Бывшие министры образования перед забастовкой: „Поезд ушел, правительство показало свое отношение к образованию“

По мнению Тыниса Лукаса (Isamaa, министр образования в 2022-2023 годах), к ситуации следует отнестись серьезно и не надеяться, что все „рассосется“. Он сообщил, что необходимые 10 миллионов евро, вероятно, будут собраны за счет различных министерств. „Но десять миллионов — это настолько незначительная сумма, что совершенно немыслимо подвергать из-за этого стрессу все общество“, — считает Лукас. Он добавил, что если правительство не станет искать эти деньги сейчас, то вскоре придется искать учителей, как иголку в стоге сена.