Новости Эстонии
18.01.2024, 14:35

Бывшие министры образования перед забастовкой: „Поезд ушел, правительство показало свое отношение к образованию“

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня станет известно, будут ли педагоги на следующей неделе бастовать. Бывшие министры образования рассказали Delfi, как бы они попытались решить кризис зарплат, если бы были на месте Кристины Каллас.

По мнению Тыниса Лукаса (Isamaa, министр образования в 2022-2023 годах), к ситуации следует отнестись серьезно и не надеяться, что все „рассосется“. Он сообщил, что необходимые 10 миллионов евро, вероятно, будут собраны за счет различных министерств. „Но десять миллионов — это настолько незначительная сумма, что совершенно немыслимо подвергать из-за этого стрессу все общество“, — считает Лукас. Он добавил, что если правительство не станет искать эти деньги сейчас, то вскоре придется искать учителей, как иголку в стоге сена.

По мнению Лукаса, своим поведением правительство посылает сигнал будущим учителям о том, что их труд не ценится, а обещания, данные работникам образования, не воспринимаются всерьез. „Учителя неоднократно шли на компромиссы и неоднократно снижали свои требования, правительство должно сделать небольшой шаг и показать, что учителей воспринимают как равных партнеров“, - сказал Лукас.

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