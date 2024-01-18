Правительство утвердило денонсацию договора о правовой помощи между Эстонией и Россией
На заседании правительства было решено денонсировать договор о юридической помощи между Эстонией и Россией. Законопроект будет передан в Рийгикогу.
„В декабре кабинет министров обсудил решение о прекращении договора о юридической помощи с Россией, и на сегодняшнем заседании правительства мы приняли это решение и направили соответствующий законопроект в Рийгикогу“, — сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
„Одним из условий соглашения является доверие к правовой системе другой страны, а к России у нас нет доверия“, — добавил он.
„Пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины, мы должны продолжать предпринимать усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения между Эстонией и Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне“, — объяснил глава МИД.
„Наша цель — как можно скорее расторгнуть договор, поскольку наша четкая позиция заключается в том, чтобы не сотрудничать с агрессором“, — сказал он.
После денонсации договора правовое сотрудничество с Россией далее будет осуществляться так же, как со всеми другими третьими странами.
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