Правительство утвердило денонсацию договора о правовой помощи между Эстонией и Россией

„В декабре кабинет министров обсудил решение о прекращении договора о юридической помощи с Россией, и на сегодняшнем заседании правительства мы приняли это решение и направили соответствующий законопроект в Рийгикогу“, — сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

„Одним из условий соглашения является доверие к правовой системе другой страны, а к России у нас нет доверия“, — добавил он.

„Пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины, мы должны продолжать предпринимать усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения между Эстонией и Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне“, — объяснил глава МИД.

„Наша цель — как можно скорее расторгнуть договор, поскольку наша четкая позиция заключается в том, чтобы не сотрудничать с агрессором“, — сказал он.

После денонсации договора правовое сотрудничество с Россией далее будет осуществляться так же, как со всеми другими третьими странами.

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