Новый закон упразднит возможность страховать транспортное средство только на сезон

В конце прошлого года во всех странах-членах Евросоюза должна была вступить в силу общеевропейская директива о дорожном страховании (MID), которая упразднила действовавшее в Эстонии исключение: до того, как начнет действовать обязательное страхование, транспортное средство, которое не используется, можно было не страховать в течение 12 месяцев после окончания периода страхования.