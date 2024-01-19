Новый закон упразднит возможность страховать транспортное средство только на сезон(9)
В соответствии с проектом нового закона о дорожном страховании впредь для зарегистрированных транспортных средств будет действовать только постоянное дорожное страхование, правда, транспортное средство можно временно удалить из регистра. Это станет головной болью для тех, кто использует находящиеся в лизинге транспортные средства только в определенный сезон, пишет издание Maaleht.
В конце прошлого года во всех странах-членах Евросоюза должна была вступить в силу общеевропейская директива о дорожном страховании (MID), которая упразднила действовавшее в Эстонии исключение: до того, как начнет действовать обязательное страхование, транспортное средство, которое не используется, можно было не страховать в течение 12 месяцев после окончания периода страхования.